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EVA відкрила у Львові магазин нового формату

11.07.2024 15:00
Ольга Деркач
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6 липня 2024 року в Львові (вул. Кульпарківська, 226 А, ТРЦ Victoria Gardens) найбільший український дрогері-ритейлер України відкрив магазин нового формату EVA BEAUTY

EVA відкрила у Львові магазин нового формату

EVA відкрила у Львові магазин нового формату Фото: EVA

Для мережі це другий такий магазин. Перший наприкінці минулого року розпочав роботу в столиці. Від звичайних фірмових точок мережі EVA BEAUTY відрізняє асортимент товарів для догляду професійного та елітного сегментів, а також акцент на сервіси та можливості тестування продукції, йдеться в пресрелізі компанії.

 «EVA стала експертом у питаннях догляду. Але перехід клієнтів на професійні засоби має бути осмисленим, адже їх потрібно підбирати під конкретні особисті потреби. Тому ми запровадили безкоштовні сервіси, де на сучасному обладнанні можна визначити тип та стан шкіри й волосся, отримати консультацію спеціаліста, а вже потім обирати догляд», — розповіла директорка бізнес-напряму EVA BEAUTY Василина Петлицька.

В EVA BEAUTY професійний візажист безкоштовно допоможе підібрати відтінки засобів декоративної косметики, які можна буде протестувати або записатися на повноцінний мейкап. Тут проходитимуть тестування продукції різних брендів. Зони самовізажу дозволяють спробувати різноманітні зразки декоративної косметики. А деякі продукти можна приміряти навіть віртуально за допомогою планшета доповненої реальності VISUAL by EVA.

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У парфумерному відділі можна пройти спеціальний короткий тест, що допоможе підібрати аромат за індивідуальними вподобаннями. Також у EVA BEAUTY можна протестувати пристрої для укладання DYSON і SteamPod. Магазин є офіційним продавцем цієї техніки та першою в Україні роздрібною точкою продажу засобів L`Oreal Professionnel та Matrix, які раніше були представлені лише в салонах краси, профільних магазинах для перукарів та на авторизованих інтернет-майданчиках.

В магазині обладнані зони тестування зубних щіток, станків для гоління та пензлів для макіяжу. Стенд з  накладними віями дає змогу ознайомитись із їх різними типами та простими відеоінструкціями з використання. Загалом асортимент магазину включає понад 7500 найменувань товарів, а завдяки планшетам для замовлення на EVA.UA та точці видачі інтернет-замовлень в магазині покупці отримують доступ до понад 120 000 товарів.

Площа нового магазину у Львові складає 350 м2. На відміну від більшої за розміром київської EVA BEAUTY тут не передбачений салон краси та зона майстеркласів. Проте надалі в компанії планують відкривати і магазини більшої площі з усіма сервісами. Подальші перспективи розвитку формату залежать від наявності відповідних локацій у топових ТРЦ великих міст.

Нагадаємо, що мережа EVA почала інвестувати ще в один напрямок. EVA (ТОВ «Руш») активно розвиває ще одну сферу та спрямовує туди свої інвестиції. Мова йде про салони краси.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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