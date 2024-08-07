Ще один український маркетплейс вийшов на ринок Польщі

У серпні в Варшаві розпочала свою діяльність українська платформа для продажу заморожених страв Gudfood At Home. В Україні цей бізнес досяг виторгу у 32 мільйони гривень у 2023 році та обслуговує майже 20 000 клієнтів

«Коли ми вперше задумалися про масштабування «Гудфуд Вдома» були впевнені, що будемо експортувати нашу продукцію з України в Європу. Проте врешті, запустили виробництво», — розповів Forbes співзасновник проєкту Олександр Гудков.

Gudfood At Home наразі працює в тестовому режимі, але вже обробляє від 15 до 30 замовлень щодня, як зазначає Гудков. В Україні це число втричі більше, досягаючи 100 замовлень на день.

В Україні компанія успішно конкурує з найбільшою франчайзинговою мережею магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана», пропонуючи преміум-клас заморожених продуктів. Аналогічна ситуація і в Польщі, де конкурент той самий.

Польща була обрана для міжнародного запуску через її близькість, схожі харчові вподобання та чисельну українську громаду, пояснює Гудков.

«Було багато запитів від українців, які живуть за кордоном, ми хотіли задовольнити їхні потреби», — каже він.

Засновники українського «Гудфуд Вдома» Олександр, Олена і Юлія Гудкови планували запуск у Польщі на кінець літа 2023 року, але цей план не вдався.

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«Коли зайнялися експортною документацією та отриманням дозволів — почалися блокування кордонів для українських вантажів», — розповідає Гудков.

Щоб забезпечити безперешкодний експорт по Європі, було вирішено збудувати виробництво у Варшаві.

Гудков пояснює, що в Польщі багато людей мають напружений графік і не можуть витрачати час на щоденне приготування їжі. Тому в супермаркетах дуже популярні великі відділи заморожених продуктів.

«Це субʼєктивна думка моя та команди, побудована на п’ятирічному досвіді роботи в Україні та опитуванні українців та поляків, які живуть у Варшаві», — розповідає співзасновник.

В Польщі «Гудфуд Вдома» також функціонуватиме як маркетплейс для заморожених страв з ресторанів. В Україні проєкт «Вдома», що стартував у січні 2024 року, вже об’єднав понад 20 ресторанів.

«Це повністю новий формат для них. Ми розповіли про наш досвід в Україні, розказали що це буде системний, додатковий дохід», — каже підприємець.

На момент запуску в Польщі «Гудфуд Вдома» залучив близько 15 ресторанів-партнерів, які будуть поступово додаватися на платформу.

Ще одним способом залучення клієнтів є кастомізований сервіс, відзначає засновник.

«У нас велика база знань по кожному замовнику. Знаємо, наприклад, коли в нього день народження. Відповідно кастомізуємо написи, подарунки, вкладиші, зворотний звʼязок», — розповідає Гудков.

Нагадаємо, що Укрзалізниця отримала ліцензію перевізника в Польщі. Компанія Ukrainian Railways Cargo Poland отримала можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень.

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