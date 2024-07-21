Скільки грошей відправили українські біженці з Польщі додому — Bankier

Українці, що знайшли прихисток у Польщі, стали надсилати менше грошей на батьківщину порівняно з минулим роком

У першому кварталі 2024-го перекази з Польщі від іммігрантів, які працюють, становили 5,9 млрд злотих. Це на 1,7 млрд злотих менше порівняно з 2023 роком. В Україну надіслано 57,7% всіх переказів.

Такі цифри надав Національний Банк Польщі (НБП) у Повному платіжному балансі, повідомляє bankier.pl.

У НБП повідомляють, що зафіксоване падіння сталося через зменшення заробітків сезонних і прикордонних працівників. Зокрема це пов’язано зі зменшенням кількості громадян України, які працюють у Польщі на короткостроковій основі.

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Загалом перекази від короткострокових іммігрантів у першому кварталі 2024 року становили 3,5 млрд злотих порівняно з 6,0 млрд злотих у першому кварталі 2023 року.

У географічній структурі все ще переважали перекази в Україну. Вони становили 3,4 млрд злотих. Також зросли кошти, перераховані в інші сусідні з Польщею країни, зокрема в Білорусь.

Нагадаємо, в Україні та Польщі рівень середньої зарплати заробітної плати суттєво відрізняється — в сусідній країні вона перевищує українську у кілька разів.

Влітку у Польщі вдруге підвищили мінімальну заробітну плату. Починаючи з 1 липня 2024 року, вона зросла до 4,3 тис. злотих брутто на місяць, або 28,1 злотого брутто за годину.

Водночас у середньому поляки заробляють ще більше. Так, середній дохід у Польщі становить приблизно 8,4 тис. злотих брутто (у перерахунку це близько 1,95 тис. євро). Тоді як середньостатистичний українець має середню заробітну плату на рівні лише 16 тис. гривень (тобто 400 євро).

Також ми писали, що громадяни України, що приїхали до Польщі в пошуках притулку через війну, зробили вагомий внесок в розвиток ринку розкоші країни. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Finance.ua