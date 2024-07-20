Скільки заробляють в Україні та Польщі: порівняння

В Україні та Польщі рівень середньої зарплати заробітної плати суттєво відрізняється — в сусідній країні вона перевищує українську у кілька разів

Минулого року у Польщі мінімальна зарплатня становила 4,24 тис. злотих брутто (близько 980 євро), тоді як українці отримують мінімалку на рівні 8 тис. гривень (близько 176 євро).

Влітку у Польщі вдруге підвищили мінімальну заробітну плату. Починаючи з 1 липня 2024 року, вона зросла до 4,3 тис. злотих брутто на місяць, або 28,1 злотого брутто за годину.

Саме більша мінімальна заробітна плата, що є гарантованою платою за роботу у Польщі, приваблює українців їхати на заробітки, повідомляє

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Водночас у середньому поляки заробляють ще більше. Так, середній дохід у Польщі становить приблизно 8,4 тис. злотих брутто (у перерахунку це близько 1,95 тис. євро). Тоді як середньостатистичний українець має середню заробітну плату на рівні лише 16 тис. гривень (тобто 400 євро).

Також зарплати в обох країнах різняться за сферами. Як і в Україні, найбільше заробляють ІТ-працівники. Щодо середньої зарплати в Україні, то також доволі високі пропозиції у кількох галузях. Йдеться про цивільні професії сфер: будівництво, сільське господарство та обслуговування. Однак у Польщі в таких галузях зарплати також значно вищі.

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Однак різниця в зарплатах також має враховувати вартість життя в обох країнах. У Польщі загальний рівень цін на товари та послуги вищий, ніж в Україні. Проте, завдяки вищим зарплатам, громадяни Польщі мають вищу купівельну спроможність. Наприклад, оренда житла, харчування та комунальні послуги в Польщі коштують більше, але це компенсується вищими доходами.

Різниця в рівні заробітних плат між Україною та Польщею є значною. Вищі зарплати в Польщі, разом з кращими умовами праці та соціальними гарантіями, приваблюють багатьох українців, що шукають кращі можливості для себе та своїх родин. Проте, варто враховувати також вартість життя та податкове навантаження, яке може впливати на кінцевий рівень доходів.

Нагадаємо, громадяни України, що приїхали до Польщі в пошуках притулку через війну, зробили вагомий внесок в розвиток ринку розкоші країни. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Inpoland