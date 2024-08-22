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Скільки отримали підприємці за грантовою програмою EU4Business

22.08.2024 18:30
Ольга Деркач
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779 українських підприємців отримали гранти від EU4Business, кожний другий — через державний ПриватБанк

Скільки отримали підприємці за грантовою програмою EU4Business

Скільки отримали підприємці за грантовою програмою EU4Business Фото: freepik.com

20 серпня відбулася презентація результатів програми «Грант від EU4Business для мікробізнесу», фінансованої Європейським Союзом та Урядом Німеччини. Програма була спрямована на підтримку підприємців на звільнених та постраждалих територіях України, а також на зміцнення мікробізнесу в інших регіонах в умовах війни.

З серпня 2023 по квітень 2024 року, у трьох хвилях конкурсів, 779 підприємців з усієї України (окрім тимчасово окупованих територій) отримали гранти на загальну суму близько 120 млн грн. Більшість із них були фізичними особами-підприємцями, причому понад половина грантів була надана мікропідприємствам, якими володіють жінки. Лідерами за кількістю грантів стали Сумська, Чернігівська, Київська, Харківська та Миколаївська області.

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Керівник напрямку масового бізнесу ПриватБанку Оксана Куцоконь зазначила, що понад половина підприємців, які стали переможцями конкурсу, обрали ПриватБанк для отримання грантів. Серед підприємців, що отримали гранти через цей банк, майже 70% працюють у сфері торгівлі та послуг.

За даними ПриватБанку, гранти найчастіше використовувалися для придбання обладнання та основних засобів (38%), виплати заробітної плати (21%), закупівлі матеріалів та сировини (18%), оренди виробничих приміщень (12%) та релокації бізнесу (11%).

Нагадаємо, що найбільша текстильна компанія України отримала грант від USAID. На грантові гроші компанія планує укомплектувати цілий в’язальний цех, та закупити найсучасніше обладнання провідних виробників Японії, Італії та Туреччини. Промислових в’язальних машин буде 7 шт, що надасть змогу виготовляти понад 3000 одиниць продукції на місяць.

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За матеріалами: ПриватБанк.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкБізнес
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