В Україні введуть податки на посилки з Aliexpress та Temu — Рада

Верховна Рада готує законодавчі зміни, щоб скасувати митні пільги для міжнародних посилок, зокрема з великих маркетплейсів

Щоб збільшити податкові надходження до бюджету, планується також змінити систему оподаткування міжнародних поштових відправлень. Нововведення будуть відображені у новому законопроєкті, над яким вже йде робота.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев.

За його словами, майбутній проєкт закону передбачатиме скасування митних пільг для міжнародних посилок, зокрема з Aliexpress, Temu чи eBay.

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Наразі українці можуть вагомо економити, оскільки на посилки з-за кордону вартістю до 150 євро не нараховуються податок на додану вартість (ПДВ) і мито. Для посилок, вартість яких перевищує цей ліміт, податки нараховуються на суму перевищення: для посилки вартістю 200 євро податки слід сплатити з 50 євро.

Цю пільгу не раз хотіли скасувати або хоча б змінити. Під час розробки податкового закону влада обійшла це питання, однак тепер стало відомо, що його розглянуть окремо.

«Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Наразі він розробляється», — заявив Гетманцев.

Водночас він не уточнив, коли саме документ можуть винести на розгляд парламенту або щонайменше профільного комітету. Однак не виключено, що це станеться в найближчі місяці.

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При цьому скасування пільги для міжнародних посилок – чи одна з небагатьох норм податкового законопроєкту, яку відкрито підтримували найбільші бізнес-асоціації до її виключення. Саме на китайські маркетплейси скаржаться українські підприємці. Деякі з них непублічно кажуть, що можуть не витримати конкуренції і збанкрутувати.

Чи не найбільше нарікань в українських компаній – на маркетплейс Temu, який вкладає мільйони доларів в агресивний маркетинг у США, ЄС та Україні.

Також податкова пільга для міжнародних посилок створює нечесну конкурентну перевагу не лише китайським маркетплейсам та виробникам, а й українським тіньовим підприємцям, які ухиляються від сплати податків.

Нагадаємо, що легалізація крипти може стати ефективною альтернативою підвищенню податків. Тема легалізації криптоактивів наразі дуже актуальна в Україні. Особливо на фоні майбутнього підвищення податків.

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За матеріалами ЕП