Укрпошта заборонила грошові перекази за посилки для ФОПів

Укрпошта внесла зміни щодо післяплати за поштові відправлення для фізичних осіб-підприємців (ФОП)

Державний поштовий оператор Укрпошта оголосив про заборону виплати переказів післяплати готівкою ФОПам. Починаючи з 30 серпня, підприємці можуть отримати гроші за посилку лише на картку або власний поточний рахунок.

Відповідні нововведення пов’язані зі змінами до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», внесених Постановою Правління НБУ від 23 серпня 2024 року № 100.

Нагадаємо, Нацбанк виключив можливість отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з громадянами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Тобто кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок компанії, і лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою.

В НБУ зазначають, що нововведення не стосується населення — звичайні українці можуть й надалі розраховуватись за надані бізнесом послуги та придбані товари готівкою та в безготівковій формі, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку.

У зв’язку з цим Укрпошта припиняє приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є ФОПи. Усі послуги, надані до цієї дати, будуть завершені відповідно до старих норм законодавства.

Нагадаємо, з початку року було зареєстровано 193 192 нових фізичних осіб — підприємців (ФОП). Це навіть більше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабної війни, коли було відкрито 186 144 нових справ. Після значного спаду реєстрацій на початку війни, кількість нових ФОП стабілізувалася і вже другий рік поспіль залишається на тому ж рівні.

Також ми писали, що Укрпошта стала партнеркою програми лояльності Укрзалізниці «Залізні друзі». Тепер клієнти зможуть оплатити поштові послуги за допомог балів, накопичених з поїздок потягами Укрзалізниці.

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Джерело: Укрпошта