close-btn
PaySpaceMagazine

Укрпошта заборонила грошові перекази за посилки для ФОПів

02.09.2024 17:30
Дарія Шуть
Читати росiйською

Укрпошта внесла зміни щодо післяплати за поштові відправлення для фізичних осіб-підприємців (ФОП)

Укрпошта заборонила грошові перекази за посилки для ФОПів

Фото: freepik.com

Державний поштовий оператор Укрпошта оголосив про заборону виплати переказів післяплати готівкою ФОПам. Починаючи з 30 серпня, підприємці можуть отримати гроші за посилку лише на картку або власний поточний рахунок.

Відповідні нововведення пов’язані зі змінами до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», внесених Постановою Правління НБУ від 23 серпня 2024 року № 100.

Нагадаємо, Нацбанк виключив можливість отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з громадянами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Тобто кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок компанії, і лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою.

В НБУ зазначають, що нововведення не стосується населення — звичайні українці можуть й надалі розраховуватись за надані бізнесом послуги та придбані товари готівкою та в безготівковій формі, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку.

У зв’язку з цим Укрпошта припиняє приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є ФОПи. Усі послуги, надані до цієї дати, будуть завершені відповідно до старих норм законодавства.

Нагадаємо, з початку року було зареєстровано 193 192 нових фізичних осіб — підприємців (ФОП). Це навіть більше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабної війни, коли було відкрито 186 144 нових справ. Після значного спаду реєстрацій на початку війни, кількість нових ФОП стабілізувалася і вже другий рік поспіль залишається на тому ж рівні.

Також ми писали, що Укрпошта стала партнеркою програми лояльності Укрзалізниці «Залізні друзі». Тепер клієнти зможуть оплатити поштові послуги за допомог балів, накопичених з поїздок потягами Укрзалізниці.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ФОПи можуть дистанційно відкрити рахунки в Ощадбанку — Наумов

У застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОПів

Як ФОПи зможуть потрапити до «клубу білого бізнесу» — Forbes

Джерело: Укрпошта

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпоштаБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Укрпошта презентувала поштову марку до Дня памʼяті захисників України 26.08.2024

Укрпошта презентувала поштову марку до Дня памʼяті захисників України
Укрпошта доставлятиме закордонні паспорти по всьому світу 22.08.2024

Укрпошта доставлятиме закордонні паспорти по всьому світу
Укрпошта представила нову марку до Дня незалежності України 19.08.2024

Укрпошта представила нову марку до Дня незалежності України
Оплатити послуги Укрпошти тепер можна балами від Укрзалізниці 15.07.2024

Оплатити послуги Укрпошти тепер можна балами від Укрзалізниці
Укрпошта змінила тарифи на послуги 01.07.2024

Укрпошта змінила тарифи на послуги
МВФ погодив створення банку Укрпошти 01.07.2024

МВФ погодив створення банку Укрпошти
Вибір редакції
Всі
Гривні — 28 років: цікаві факти про національну валюту
ТОП статей 02.09.2024

Гривні — 28 років: цікаві факти про національну валюту

 Як ШІ-моделі функціонують за лаштунками та стають розумнішими
ТОП статей 02.09.2024

Як ШІ-моделі функціонують за лаштунками та стають розумнішими
Останні новини
02.09.2024  20:30

Які компанії сплатили найбільше «податку на Google» за пів року — Гетманцев

 02.09.2024  20:00

В Україні спростили ведення бізнесу під час війни: що зміниться

 02.09.2024  19:30

Ethereum формує «Хрест смерті»: що буде далі з ціною

 02.09.2024  19:00

Для військових в Україні створять власний онлайн-магазин

 02.09.2024  18:30

McDonald’s відкрив перший ресторан у партнерстві з ОККО

 02.09.2024  18:00

Де Україна візьме 500 млрд грн на оборону — законопроєкт

 02.09.2024  17:30

Укрпошта заборонила грошові перекази за посилки для ФОПів

 Всі новини
credit link image