У яких регіонах України закрилося найбільше ФОПів — Опендатабот

Майже 194 тисячі нових ФОПів відкрили українці за 8 місяців 2024 року за даними Єдиного державного реєстру (ЄДР)

З початку року було зареєстровано 193 192 нових фізичних осіб — підприємців (ФОП). Це навіть більше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабної війни, коли було відкрито 186 144 нових справ. Після значного спаду реєстрацій на початку війни, кількість нових ФОП стабілізувалася і вже другий рік поспіль залишається на тому ж рівні.

Найбільша кількість нових ФОП була зареєстрована в столиці — 26 303, що становить 13,6% від загальної кількості нових підприємців цього року. Активно реєструють новий бізнес також на Дніпропетровщині (18 025), Львівщині (14 459), Київщині (14 428) та Харківщині (12 954).

Найбільш помітно зросла кількість нових ФОПів за рік у Запорізькій області — на 11%, Кіровоградській — на 10% і Чернігівській областях — на 9,6%. Водночас бізнес-активність помітно вщухла у прифронтовій Луганській (-14,7%) та Івано-Франківській (-8%) областях. Попри те, що Харківщина входить до переліку регіонів з найбільшою кількістю нових ФОПів, кількість реєстрацій у цьому регіоні скоротилася на 6% порівняно з попереднім роком.

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Третина нових справ відкривається у сфері торгівлі, а ІТ-сектор привертає 7,6% нових підприємців. Замикаю трійцю найбільш запитаних напрямків для нових справ надання індивідуальних послуг (7%). Варто зазначити, що за рік топ зазнав деяких змін: у 2023 серед лідерів були кафе та ресторани, то цьогоріч їх витіснило надання інформаційних послуг.

Частка жінок серед нових підприємців досягла рекордного рівня — 60%. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив 55,6%, а в перший рік повномасштабної війни — 47%.

На даний момент кількість нових реєстрацій ФОП в 1,6 раза перевищує кількість закритих. Від початку року в Україні припинили діяльність 120 154 ФОП. Найбільше постраждали новостворені підприємства: 24,5% з тих, що відкрилися торік, закрилися, а з тих, що розпочали діяльність цього року, — 13,7%. Середній термін діяльності ФОП, закритих цього року, складає 2 роки і 7 місяців.

Найбільше ФОПів закрилось у Києві — 13% (15 770), Харківській — 8% (10 097) та Дніпропетровській — 8% (9 931) областях.

Нагадаємо, що для ФОПів з’явились нові функції в застосунку «Моя податкова». Підприємці тепер можуть переглядати дані, сплачувати податки та подавати декларації прямо у застосунку «Моя податкова».

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За матеріалами: Опендатабот.