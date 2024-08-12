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ФОПи можуть дистанційно відкрити рахунки в Ощадбанку — Наумов

12.08.2024 9:40
Ольга Деркач
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Відтепер фізичні особи — підприємці (ФОП) можуть відкрити рахунок в Ощадбанку без обовʼязкового відвідування відділення

ФОПи можуть дистанційно відкрити рахунки в Ощадбанку — Наумов

ФОПи можуть дистанційно відкрити рахунки в Ощадбанку — Наумов Фото: freepik.com

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов в своєму Telegram-каналі.

«Віднині ФОПи можуть дистанційно та швидко відкрити поточний рахунок в Ощаді на порталі ОщадБізнес пройшовши віддалену ідентифікацією через застосунок Дія», — написав він.

Наумов наголосив, що рахунок відкривається за декілька хвилин.

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Для цього потрібно:

  • верифікуватись у системі ОщадБізнес та в Дії за QR-кодом;
  • після автоматичного завантаження даних з Єдиного державного реєстру (ЄДР) потрібно обрати відділення для обслуговування, визначитися із додатковими послугами за тощо;
  • підписати документи за допомогою електронного підпису (КЕП).

«Ми продовжуємо розширювати перелік послуг, які можна отримувати в дистанційно через портал ОщадБізнес», — додав він.

Нагадаємо, що Ощадбанк майже вчетверо збільшив фінансування одного з агрохолдингів. Державний Ощадбанк збільшив кредитний ліміт для СТОВ «ДРУЖБА-НОВА», що входить до групи компаній Кернел, майже в чотири рази: з 340 млн грн до 1,253 млрд грн. Цільове призначення фінансування — поповнення обігових коштів виробника сільськогосподарської продукції.

Раніше ми писали, що Ощадбанк долучився до держпрограми створення індустріальних парків. Ощадбанк став третім державним банком, що доєднався до програми стимулювання створення індустріальних парків в Україні, відповідний договір було підписано з Міністерством економіки. Тепер ініціатори та керуючі компанії індустріальних парків можуть вже подавати заявки до Ощадбанку для отримання державної підтримки за двома ключовими напрямами.

Крім того, Ощадбанк запартнерився з двома енергетичними компаніями. До переліку партнерів Ощадбанку долучилися компанії «Тер Сан Енерджі» та «Коламбус Енерджі Україна». Вказані компанії реалізують сонячні панелі/електростанції та інше енергетичне обладнання (фотоелектричні панелі, інвертори, автомобільні зарядні пристрої, теплові насоси тощо).

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесОщадбанк
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