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Де закрилося найбільше ФОПів і компаній в Україні — YouControl

04.07.2024 16:20
Ольга Деркач
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За перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі фізичних осіб — підприємців (ФОП)

Де закрилося найбільше ФОПів і компаній в Україні — YouControl

Де закрилося найбільше ФОПів і компаній в Україні — YouControl Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Закриття ФОПів зросло на 54% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також за перше півріччя 2024 року кількість закриттів компаній збільшилась на 15% — свою діяльність припинили понад 1,5 тисячі підприємств.

Де закривали найбільше ФОПів

Майже 92 тисячі ФОПів припинили діяльність в Україні за перше півріччя 2024 року. Це на 54% більше, ніж за той же період 2023 року. Найбільше підприємців закрилося у травні та січні — понад 16 тисяч кожного місяця.

Традиційно, лідером із кількості закритих ФОПів є Київ — понад 12 тисяч. У Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі, 3,8 тисячі — в Одесі, 3,3 тисячі — у Дніпрі та 2,8 тисячі — у Львові.

Де закрилося найбільше ФОПів і компаній в Україні — YouControl

Лідерами серед громад за кількістю закритих ФОПів стали: Криворізька (Дніпропетровська область) з майже 1,4 тисячами закриттів, Кременчуцька (Полтавська область) з 780 закриттями та Білоцерківська (Київська область) з майже 600 закриттями.

Чоловіки закрили на 4% більше ФОПів, ніж жінки: понад 44 тисячі ФОПів (48%) припинили жінки, а 47,7 тисячі (52%) — чоловіки.

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Найбільше ФОПів було закрито у секторах роздрібної торгівлі — понад 29 тисяч (що становить приріст закриття на 44,8% у порівнянні з 2023 роком), інформаційних технологій — майже 16 тисяч (65,9%) та інших послуг — 9,7 тисячі (60,8%).

Де закрилося найбільше ФОПів і компаній в Україні — YouControl

Де і які компанії припиняли діяльність найчастіше

Понад 1,5 тисяч компаній припинили діяльність протягом першого півріччя 2024 року, що є на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Найбільше підприємств закрили у Києві — понад 200. Серед областей лідерами за кількістю закриттів стали Дніпропетровська — 187, Львівська — 127 та Запорізька — 96.

Серед громад найбільше компаній закрили у Криворізькій (Дніпропетровська область) — 42, Кам’янській (Дніпропетровська область) — 18 та Броварській (Київська область) — 15.

Лідерами за кількістю закритих підприємств у секторах стали оптова торгівля — 194 компанії, операції з нерухомістю — 148 та будівництво — 95.

У перше півріччя 2024 року в Україні зареєстрували понад 13 тисяч нових компаній та майже 148,5 тисяч ФОПів, що є зростанням порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли було зареєстровано майже 12,5 тисяч компаній та 134 тисячі ФОПів.

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За матеріалами: YouControl.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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