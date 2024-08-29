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НБУ посилив обмеження на розрахунки у гривні для бізнесу

29.08.2024 13:40
Дарія Шуть
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Національний банк України (НБУ) оновив правила ведення касових операцій у національній валюті. Зміни стосуються підприємств

НБУ

НБУ. Фото: bank.gov.ua

Так, Нацбанк виключив можливість отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з громадянами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Тобто кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок компанії, і лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою.

В НБУ зазначають, що нововведення не стосується населення — звичайні українці можуть й надалі розраховуватись за надані бізнесом послуги та придбані товари готівкою та в безготівковій формі, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку.

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«Така норма сприятиме підвищенню прозорості платіжних операцій та мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з метою ухиляння від оподаткування під час здійснення операцій купівлі-продажу товарів», — пояснили в регуляторі.

Які ще зміни відбулись

Крім уточнення правил про розрахунки, Нацбанк запровадив ще низку нововведень. Зокрема з терміну «небанківський надавач платіжних послуг» виключили надавачів нефінансових платіжних послуг.

Змінено порядок здавання готівки комерційними агентами банків, небанківськими надавачами платіжних послуг та їх комерційними агентами.

Підприємства зобов’язані враховувати рівень небезпеки під час самостійного перевезення та здавання ними готівки до банку задля мінімізації ризиків щодо схоронності коштів.

Банки та фінкомпанії повинні визначити в договорах з бізнес-клієнтами спосіб здавання ними готівки та суми готівки, в разі перевищення яких інкасація коштів буде обов’язковою.

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Підприємствам дозволили використовувати під час розрахунків готівку, отриману ними з платіжних рахунків, відкритих у небанківських надавачів платіжних послуг.

НБУ долучив фінкомпаніям під час надання послуги «готівка на касі» видавати власнику платіжної картки лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети. Натомість зношені банкноти мають вилучатися та здаватися до банків.

Також виключено поширення обмежень на готівкові розрахунки на використання Бюро економічної безпеки України готівкових коштів з фонду витрат для здійснення оперативно-технічних та оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Надавачі платіжних послуг, їх комерційні агенти та підприємства, які мають право на інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей, матимуть пів року перехідного періоду, починаючи з 29 серпня, для перегляду, актуалізації, переукладання та укладання договорів з клієнтами відповідно до нових правил.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) змінив свою організаційну структуру з метою посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов’язаних осіб.

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Джерело: НБУ

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
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