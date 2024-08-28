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Скільки грошей з карток витратили українці за пів року — НБУ

28.08.2024 17:00
Дарія Шуть
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Пріоритетом для українців залишаються безготівкові та безконтактні розрахунки платіжними картками

Скільки грошей з карток витратили українці за пів року — НБУ

Фото: pngwing.com, freepik.com, unsplash.com

За перше півріччя 2024-го було проведено 4 123 млн операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток українських банків. Загальна сума операцій сягнула 3 093,1 млрд грн.

З них безготівковими були 3 887,8 млн операцій на загальну суму 1 995,5 млрд грн, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Частка безготівкових операцій за шість місяців 2024 року за сумою становила 64,5% від загальної суми операцій із платіжними картками, а за кількістю – досягла 94,3% (за перше півріччя 2023 року – 66,3% та 93,4% відповідно).

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Де платили найбільше

Найбільше операцій із використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (73,1% та 45,7% відповідно). Було здійснено 2 841,3 млн операцій на суму 912,6 млрд грн.

Перекази з картки на картку за пів року становили третину за сумою (32,2%) та 8,5% за кількістю. Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,4% за сумою та 13,6% за кількістю.

Середня сума однієї операції становила:

  • в торговельній та сервісній мережах – 321 грн (у першому півріччі 2023 – 325 грн);
  • з переказу з картки на картку – 1 936 грн (2 031 грн);
  • з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 497 грн (471 грн).
Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Ситуація з картками

За перше півріччя 2024 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні зросла на 3% — до 118,8 млн шт.

Подібно збільшувалася і кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції. Активних карток побільшало на 2% – із 51,6 млн шт. у січні до 52,7 млн шт. у червні.

Продовжує зростати і загальна кількість безконтактних карток. Їх кількість, збільшилася на 4% за пів року. Загалом більшість (60,1%) активних платіжних карток станом на червень – безконтактні.

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Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 14% (до 14,1 млн шт.). Серед усіх активних карток їх частка становить майже 27% (у січні 2024 року – 24%). Тобто токенізованою є приблизно кожна четверта активна платіжна картка.

Як наслідок, частка безконтактних операцій продовжує зростати. За перше півріччя 2024 року вона досягла 93,6% за сумою та 94,9% за кількістю. Безконтактними були 2 695,6 млн операцій на суму 854,6 млрд грн (у першому півріччі 2023 року – 2 032 млн операцій на суму 651,9 млрд грн).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) запровадив обмеження для переказів фізичних осіб з картки на картку на рівні 150 000 грн на місяць. Встановлений ліміт діятиме протягом пів року, починаючи з 1 жовтня.

В НБУ запевнили, що ліміт на P2P-перекази для українців допоможе запобігти використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях та не вплине на діяльність волонтерів

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Рубрики: Безконтактні платежіГрошіНовиниПлатіжні карткиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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