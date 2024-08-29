НБУ посилить нагляд за фінансовим ринком

Національний банк України (НБУ) змінив свою організаційну структуру з метою посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов’язаних осіб

Так, для підвищення інституційної спроможності регулятора було вирішено реорганізувати Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб та створити на його базі Управління моніторингу пов’язаних осіб. Ці організаційні зміни сприятимуть:

підвищенню ефективності виконання функцій щодо моніторингу та визначення осіб пов’язаними з банками;

впровадженню виконання функцій щодо моніторингу та нагляду за пов’язаними з небанківськими фінансовими установами особами.

До Управління моніторингу пов’язаних осіб передаються усі функції, які виконував Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб, а також управління виконуватиме нові функції, передбачені законодавством України та здійснюватиме, зокрема:

під час здійснення нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами відбувається виявлення ознак пов’язаності та визначення осіб, які можуть бути пов’язані з цими установами.;

підготовку пропозицій щодо визначення осіб пов’язаними з банками та небанківськими фінансовими установами шляхом унесення таких питань на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем та Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг;

здійснення контролю за операціями банків та небанківських фінансових установ із пов’язаними з ними особами та контролю за дотриманням банками та небанківськими фінансовими установами вимог законодавства України щодо визначення пов’язаних осіб.

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Управління моніторингу пов’язаних осіб належить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник голови Національного банку Дмитро Олійник. Наразі працівники Відділу моніторингу пов’язаних з банками осіб продовжують виконувати свої повноваження та посадові обов’язки до завершення відповідних процедур, визначених законодавством про працю, та/або переведення у новостворений підрозділ.

На вакантну посаду керівника новоствореного управління здійснюватиметься пошук та відбір кандидата, який зможе сприяти посиленню цього важливого напряму діяльності Національного банку.

Нагадаємо, що НБУ з жовтня тимчасово обмежить перекази з картки на картку. В НБУ запевнили, що ліміт на P2P-перекази для українців допоможе запобігти використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях та не вплине на діяльність волонтерів.

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За матеріалами: НБУ.