Власний капітал НБУ зріс майже на третину за пів року

Відчутне збільшення власного капіталу Нацбанку відбулось переважно коштом накопичення прибутку поточного року

За підсумками шести місяців 2024 року обсяг активів Національного банку України (НБУ) майже не змінився (зменшився на 1%) порівняно з консолідованими даними станом на 31 грудня 2023 року та становить 2 378 млрд грн.

На це вплинуло зменшення на 6,5% обсягу міжнародних резервів – до $37,9 млрд на кінець першого півріччя 2024 року (з $40,5 млрд на кінець 2023 року), в тому числі:

збільшення на 11% обсягу цінних паперів нерезидентів у портфелі НБУ упродовж пів року – до 1 195,5 млрд грн;

зменшення обсягу коштів та депозитів в іноземній валюті та банківських металах на 27,8% – до 269,3 млрд грн.

Ще одним фактором стало знищення на 18% обсягу кредитного портфеля шляхом погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

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Зобов’язання НБУ станом на кінець першого півріччя 2024 року становлять 1 834 млрд грн (77% від активів).

Розмір власного капіталу Нацбанку зріс з 420 до 543 млрд грн (на 29%) в першому півріччі 2024 року. Це відбулось здебільшого завдяки накопиченням прибутку поточного року.

Основні зміни у зобов’язаннях НБУ відбулися за статтями:

кошти банків, обсяг яких збільшився на 31% до 282,8 млрд грн;

кошти державних та інших установ, обсяг яких зменшився на 57% до 60 млрд грн;

зменшення до 70,8 млрд грн (на 17,7%) обсягів зобов’язань за кредитами, отриманими від МВФ.

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Сума консолідованого фінансового результату регулятора за пів року становила 122,6 млрд грн. Найбільший вплив на суму прибутку мали результати переоцінки фінансових інструментів у розмірі 115,4 млрд грн, що переважно є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості.

Водночас у НБУ зазначили, що консолідований прибуток — це не частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до держбюджету. Дані щодо відрахувань до бюджету будуть сформовані за підсумками всього 2024 року та оприлюднені навесні 2025-го.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) запровадив обмеження для переказів фізичних осіб з картки на картку на рівні 150 000 грн на місяць. Встановлений ліміт діятиме протягом пів року, починаючи з 1 жовтня.

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Джерело: НБУ