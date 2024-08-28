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Власний капітал НБУ зріс майже на третину за пів року

28.08.2024 14:20
Дарія Шуть
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Відчутне збільшення власного капіталу Нацбанку відбулось переважно коштом накопичення прибутку поточного року

Власний капітал НБУ зріс майже на третину за пів року

Фото: bank.gov.ua

За підсумками шести місяців 2024 року обсяг активів Національного банку України (НБУ) майже не змінився (зменшився на 1%) порівняно з консолідованими даними станом на 31 грудня 2023 року та становить 2 378 млрд грн.

На це вплинуло зменшення на 6,5% обсягу міжнародних резервів – до $37,9 млрд на кінець першого півріччя 2024 року (з $40,5 млрд на кінець 2023 року), в тому числі:

  • збільшення на 11% обсягу цінних паперів нерезидентів у портфелі НБУ упродовж пів року – до 1 195,5 млрд грн;
  • зменшення обсягу коштів та депозитів в іноземній валюті та банківських металах на 27,8% – до 269,3 млрд грн.

Ще одним фактором стало знищення на 18% обсягу кредитного портфеля шляхом погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

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Зобов’язання НБУ станом на кінець першого півріччя 2024 року становлять 1 834 млрд грн (77% від активів).

Розмір власного капіталу Нацбанку зріс з 420 до 543 млрд грн (на 29%) в першому півріччі 2024 року. Це відбулось здебільшого завдяки накопиченням прибутку поточного року.

Основні зміни у зобов’язаннях НБУ відбулися за статтями:

  • кошти банків, обсяг яких збільшився на 31% до 282,8 млрд грн;
  • кошти державних та інших установ, обсяг яких зменшився на 57% до 60 млрд грн;
  • зменшення до 70,8 млрд грн (на 17,7%) обсягів зобов’язань за кредитами, отриманими від МВФ.

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Сума консолідованого фінансового результату регулятора за пів року становила 122,6 млрд грн. Найбільший вплив на суму прибутку мали результати переоцінки фінансових інструментів у розмірі 115,4 млрд грн, що переважно є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості.

Водночас у НБУ зазначили, що консолідований прибуток — це не частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до держбюджету. Дані щодо відрахувань до бюджету будуть сформовані за підсумками всього 2024 року та оприлюднені навесні 2025-го.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) запровадив обмеження для переказів фізичних осіб з картки на картку на рівні 150 000 грн на місяць. Встановлений ліміт діятиме протягом пів року, починаючи з 1 жовтня.

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Джерело: НБУ

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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