Скільки готівкової валюти ввезли в Україну банки за місяць — НБУ

Попит на іноземну валюту в Україні залишається високим. За останній місяць українські банки ввезли готівки на понад $1 млрд

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у липні 2024 року, становив $1,313 млрд в еквіваленті. Це на 1,4% менше, ніж у червні ($1,331 млрд).

Показники за останні два місяці залишаються на високому рівні, однак все ще відчутно меншими, ніж рекордний обсяг у січні ($1,864 млрд), свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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Протягом липня банки ввели доларів у готівці на $961 млн. Це на 2,5% більше, ніж у червні ($938 млн). Водночас обсяг готівкових євро впав до $349 млн в еквіваленті проти $389 млн у червні.

Як і в попередні чотири місяці, в Україну не завозили банківські метали у липні. Інших валют завезли на $3 млн в еквіваленті.

Що стосується обсягів вивезення валюти, у липні вони збільшились до $126 млн в еквіваленті проти $69 млн у червні.

Найбільше було вивезено так само готівки у доларах — $123 млн. Готівкових євро вивезли на майже $2 млн в еквіваленті, а інших валют — на $626 тис.

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Нагадаємо, українці продовжують нарощувати обсяги депозитних вкладів в банках — за останні місяці сума зросла на кілька десятків мільярдів гривень. Загальна сума депозитів українців у 62 банках ФГВФО сягнула 1,295 трлн грн.

Більшість грошей зберігається у національній валюті: 58,3 млн вкладів на 840 млрд грн. В іноземній валюті було 10,2 млн вкладів на суму 455 млрд грн.

Водночас номінально є суттєва різниця відсоткових ставок за вкладами. У червні за новими гривневими депозитами банки пропонували в середньому 10,7% річних, а за валютними депозитами платять лише 1,1% річних. Однак враховуючи зростання курсу долара приблизно на 8% з початку року, фактичної різниці між ставками практично немає.

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За матеріалами РБК-Україна