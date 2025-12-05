close-btn
PaySpaceMagazine

Яким буде розмір прожиткового мінімуму у 2026 році

05.12.2025 19:30
Ольга Деркач

Верховна Рада України прийняла державний бюджет на 2026 рік. Розберемося, яким буде новий прожитковий мінімум, який напряму впливає на розміри пенсій, аліментів та низки інших соціальних виплат

Яким буде розмір прожиткового мінімуму у 2026 році

Фото: unsplash.com

Яким буде розмір прожиткового мінімуму у 2026 році

У 2026 році прожитковий мінімум у розрахунку на одну особу становитиме 3 209 гривень.

Варто враховувати, що до прожиткового мінімуму прив’язано багато соціальних виплат. Зокрема, від нього залежить:

  • мінімальна та максимальна пенсія — на рівні 1 та 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
  • базова податкова соціальна пільга — вона дорівнює половині прожиткового мінімуму;
  • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування — 2,5 прожиткового мінімуму;
  • допомога одиноким матерям — її розраховують як різницю між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в перерахунку на одного члена родини.

Прожитковий мінімум також відрізняється залежно від категорії населення — для дорослих, дітей і непрацездатних осіб. Це пов’язано з тим, що витрати для цих груп різні. Окрім цього, до показника прожиткового мінімуму прив’язаний і розмір аліментів на дитину.

Цікаве по темі: Як отримати соціальну пенсію та скільки треба стажу

Розмір прожиткового мінімуму у Бюджетній декларації

У Бюджетній декларації на 2026–2028 роки уряд підкреслює, що прожитковий мінімум є одним із ключових показників, який впливає на розрахунок видатків і різних видів соціальної підтримки. Відповідно до документа, до 2028 року цей показник має зрости до 3 667 гривень.

Зокрема, у декларації закладено такі значення:

  • у 2026 році прожитковий мінімум буде на рівні 3 288 гривень;
  • у 2027 році — 3 482 гривні;
  • у 2028 році — 3 667 гривень.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні запрацює програма безоплатного медичного обстеження для людей віком від 40 років. Учасники зможуть пройти комплексний скринінг і отримати на це 2 000 грн безготівкової підтримки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як деякі українці можуть підвищити свої пенсії

У Дії запустили житловий ваучер на 2 млн грн

Коли в Україні зросте мінімальна пенсія

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки донатів збирають на банки monobank щомісяця — Опендатабот 05.12.2025

Скільки донатів збирають на банки monobank щомісяця — Опендатабот
Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025 05.12.2025

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025
Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів 05.12.2025

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
Як отримати соціальну пенсію та скільки треба стажу 04.12.2025

Як отримати соціальну пенсію та скільки треба стажу
Скільки мікрокредитів взяли українці за 3 місяці — Опендатабот 04.12.2025

Скільки мікрокредитів взяли українці за 3 місяці — Опендатабот
Компенсації для бізнесу: стартує новий механізм страхування від воєнних ризиків 03.12.2025

Компенсації для бізнесу: стартує новий механізм страхування від воєнних ризиків
Вибір редакції
Всі
Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
ТОП статей 05.12.2025

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

 Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
Останні новини
05.12.2025  18:20

Інвестори масово виводять кошти з Біткоїн-ETF BlackRock

 05.12.2025  17:10

Хто представить Україну на головній технологічній виставці світу CES 2026

 05.12.2025  16:00

Українські стартапи можуть пройти безкоштовне навчання від YEP Accelerator

 05.12.2025  15:20

Netflix офіційно купує Warner Bros.

 05.12.2025  14:50

Скільки донатів збирають на банки monobank щомісяця — Опендатабот

 05.12.2025  13:40

Binance запустив криптозастосунок для дітей і підлітків

 05.12.2025  12:30

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.