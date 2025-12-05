Верховна Рада України прийняла державний бюджет на 2026 рік. Розберемося, яким буде новий прожитковий мінімум, який напряму впливає на розміри пенсій, аліментів та низки інших соціальних виплат

Яким буде розмір прожиткового мінімуму у 2026 році

У 2026 році прожитковий мінімум у розрахунку на одну особу становитиме 3 209 гривень.

Варто враховувати, що до прожиткового мінімуму прив’язано багато соціальних виплат. Зокрема, від нього залежить:

мінімальна та максимальна пенсія — на рівні 1 та 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

базова податкова соціальна пільга — вона дорівнює половині прожиткового мінімуму;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування — 2,5 прожиткового мінімуму;

допомога одиноким матерям — її розраховують як різницю між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в перерахунку на одного члена родини.

Прожитковий мінімум також відрізняється залежно від категорії населення — для дорослих, дітей і непрацездатних осіб. Це пов’язано з тим, що витрати для цих груп різні. Окрім цього, до показника прожиткового мінімуму прив’язаний і розмір аліментів на дитину.

Розмір прожиткового мінімуму у Бюджетній декларації

У Бюджетній декларації на 2026–2028 роки уряд підкреслює, що прожитковий мінімум є одним із ключових показників, який впливає на розрахунок видатків і різних видів соціальної підтримки. Відповідно до документа, до 2028 року цей показник має зрости до 3 667 гривень.

Зокрема, у декларації закладено такі значення:

у 2026 році прожитковий мінімум буде на рівні 3 288 гривень;

у 2027 році — 3 482 гривні;

у 2028 році — 3 667 гривень.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні запрацює програма безоплатного медичного обстеження для людей віком від 40 років. Учасники зможуть пройти комплексний скринінг і отримати на це 2 000 грн безготівкової підтримки.

