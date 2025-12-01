Коли в Україні зросте мінімальна пенсія

В Україні готуються до підвищення мінімальної пенсії, причому частина нововведень стосуватиметься й громадян віком від 65 років

Наприкінці жовтня Верховна Рада України підтримала у першому читанні проєкт закону про державний бюджет. Відповідно до регламенту, остаточне ухвалення документа мало б відбутися до 1 грудня, однак парламентарі планують поставити питання на голосування 2 грудня. Перенесення пов’язане з тривалими суперечками щодо змін у системі оплати праці вчителів середніх шкіл і механізму розподілу 4% податку на доходи фізичних осіб. Саме через це фінальний розгляд головного фінансового документа змістили.

Згідно з прогнозами, з 1 січня 2026 року мінімальну заробітну плату можуть збільшити з теперішніх 8 тисяч гривень до 8 647 гривень. Паралельно уряд планує оновити показники прожиткового мінімуму. Для різних груп населення пропонуються такі суми:

для дітей до 6 років — 2817 гривень (нині 2563 гривні);

для дітей 6–18 років — 3512 гривень (замість 3196 гривень);

для громадян працездатного віку — 3328 гривень (замість 3028 гривень);

для осіб, які втратили працездатність — 2595 гривень (замість 2361 гривні).

Цікаве по темі: Скільки податків сплатили українці у листопаді 2025

Якщо під час доопрацювання документа не внесуть корективів, у 2026 році мінімальна пенсія зросте з нинішніх 2361 гривні до 2595 гривень. Відповідно зміниться й розмір доплат для непрацюючих пенсіонерів, які мешкають у зоні гарантованого або безумовного добровільного відселення та мають статус постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС.

Крім того, нові розрахунки торкнуться громадян віком від 65 років із необхідним страховим стажем, оскільки їхні виплати прив’язані до 40% мінімальної зарплати. Якщо бюджет ухвалять у чинній редакції, підвищення цього показника автоматично збільшить і їхні пенсійні нарахування.

Нагадаємо, що для більшості українських пенсіонерів саме березнева індексація у 2026 році може стати чи не єдиним суттєвим підвищенням виплат. Точний відсоток індексації наразі спрогнозувати складно, однак за попередніми підрахунками фахівців він може становити від 14,6% до 15,4%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

До якого числа українці повинні витратити «зимову тисячу»

Як оцифрувати трудову книжку без роботодавця

Деякі українці зможуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла

Джерело: На пенсії.