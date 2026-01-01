Як перераховуватимуть пенсії тим, хто продовжує працювати

Порядок проведення перерахунку пенсій особам, які продовжують працювати, встановлено частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закону) та постановою правління Пенсійного фонду України № 10-1 від 18.05.2018 «Про затвердження Порядку перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Про це йдеться у матеріалі на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.

Пенсія може обчислюватися з того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислено, або, якщо доцільно, може враховуватися в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії.

Якщо пенсіонер, який працює, після призначення / перерахунку пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку).

Перерахунок призначеної пенсії проводиться з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.

Окрім цього, пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на перше березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, – органи Пенсійного фонду щороку з першого квітня перераховують пенсію автоматично.

Пенсіонерам, які працюють, пенсія перераховується у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму вже після звільнення з роботи.

Читайте також: Деяким пенсіонерам не нарахують індексацію у 2026

Важливо!

У разі працевлаштування або звільнення з роботи пенсіонер протягом 10 днів має повідомити про це органи Пенсійного фонду. Відповідна вимога міститься у ч.2 ст.16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Це пов’язане з тим, що до пенсії можуть встановлюватися певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих пенсіонерів, наприклад, надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років.

Як повідомити Пенсійний фонд про зміну статусу «працюючий» чи «непрацюючий»?

Про дату працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності пенсіонери повідомляють органи Пенсійного фонду виключно шляхом подання заяви та документів, що засвідчують відповідні відомості:

наказ або розпорядження про прийняття/звільнення з роботи,

трудова книжка із записом про працевлаштування/звільнення,

цивільно-правовий договір.

Відповідну заяву можна подати:

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України,

в онлайн-режимі через вебпортал

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кому з українців уріжуть пенсії з 1 січня

Які роки не зарахують до стажу при виході на пенсію у 2026

Деяких українців зобов’яжуть повернути отримані соцвиплати — Пенсійний фонд