close-btn
PaySpaceMagazine

Деяким пенсіонерам не нарахують індексацію у 2026

19.12.2025 13:40
Микола Деркач

Індексацію пенсій в Україні заплановано на березень 2026 року. Втім, підвищення отримають не всі пенсіонери. Частина виплат залишиться без змін — пояснюємо, кого це стосується і з яких причин

Деяким пенсіонерам не нарахують індексацію у 2026

Фото: freepik.com

Хто не отримає індексацію

Індексація має відбутися з 1 березня 2026 року. У державному бюджеті вже передбачено кошти на перерахунок пенсій, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство фінансів України. Однак підвищення торкнеться не всіх.

За даними Пенсійного фонду України, індексується лише розрахунковий розмір пенсії — без урахування надбавок за стаж, вік чи інші доплати. Сам перерахунок проводять автоматично, без звернень пенсіонерів, на основі матеріалів пенсійних справ. Його мета — частково компенсувати зростання цін на товари та послуги.

У 2026 році без індексації залишаться:

  • пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років;
  • отримувачі спеціальних пенсій.

Читайте також: Кому з українців уріжуть пенсії з 1 січня

Для нових пенсіонерів перерахунок не проводять, оскільки їхні виплати вже розраховані з урахуванням актуальних показників заробітної плати. Спеціальні пенсії індексуються за окремими законами, тому загальний механізм на них не поширюється.

Як визначають розмір індексації

Коефіцієнт індексації пенсій щороку встановлює Уряд за спеціальною формулою. При розрахунку враховують:

  • рівень інфляції за попередній рік;
  • темпи зростання середньої зарплати в Україні, з якої сплачували страхові внески.

До уваги беруть показники за три календарні роки, що передують року індексації. Отже, для перерахунку у 2026 році використають дані за 2023–2025 роки.

На виплату пенсій у 2026 році для 10,3 млн пенсіонерів з держбюджету планують спрямувати 251,3 млрд грн. Ці кошти надійдуть до Пенсійного фонду і, зокрема, підуть на індексацію.

Якою була індексація у 2025 році

У 2025 році коефіцієнт індексації становив 1,115, що забезпечило середнє зростання пенсій на 9,5%. Мінімальне підвищення становило 100 грн, максимальне — 1 500 грн.

Коефіцієнт індексації на 2026 рік уряд визначить у лютому. Не виключено, що він буде вищим, ніж торік.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які роки не зарахують до стажу при виході на пенсію у 2026

Деяких українців зобов’яжуть повернути отримані соцвиплати — Пенсійний фонд

Чому можуть відмовити у субсидії

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Кому з українців уріжуть пенсії з 1 січня 18.12.2025

Кому з українців уріжуть пенсії з 1 січня
ZAS Ventures інвестував в український стартап 17.12.2025

ZAS Ventures інвестував в український стартап
Українці ще можуть повернути частину сплачених податків за 2024 рік — ДПСУ 17.12.2025

Українці ще можуть повернути частину сплачених податків за 2024 рік — ДПСУ
Скільки грошей залучила Україна від ОВДП 17.12.2025

Скільки грошей залучила Україна від ОВДП
Банківські гіганти з Волл-стріт попередили про обвал долара 16.12.2025

Банківські гіганти з Волл-стріт попередили про обвал долара
Де в ЄС найвищі зарплати — Eurostat 16.12.2025

Де в ЄС найвищі зарплати — Eurostat
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  12:30

Гендиректор Tether назвав найбільший ризик для Біткоїна у 2026 році

 Сьогодні  11:20

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Сьогодні  10:10

Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот

 18.12.2025  19:40

Український бренд одягу вийшов на ринок Великої Британії

 18.12.2025  18:40

В Україні презентували законопроєкт про особові інвестиційні рахунки

 18.12.2025  17:40

Генеральний директор Raiffeisen йде у відставку

 18.12.2025  16:40

BlackRock продав BTC та ETH на $430 млн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.