Деяким пенсіонерам не нарахують індексацію у 2026

Індексацію пенсій в Україні заплановано на березень 2026 року. Втім, підвищення отримають не всі пенсіонери. Частина виплат залишиться без змін — пояснюємо, кого це стосується і з яких причин

Хто не отримає індексацію

Індексація має відбутися з 1 березня 2026 року. У державному бюджеті вже передбачено кошти на перерахунок пенсій, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство фінансів України. Однак підвищення торкнеться не всіх.

За даними Пенсійного фонду України, індексується лише розрахунковий розмір пенсії — без урахування надбавок за стаж, вік чи інші доплати. Сам перерахунок проводять автоматично, без звернень пенсіонерів, на основі матеріалів пенсійних справ. Його мета — частково компенсувати зростання цін на товари та послуги.

У 2026 році без індексації залишаться:

пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років;

отримувачі спеціальних пенсій.

Читайте також: Кому з українців уріжуть пенсії з 1 січня

Для нових пенсіонерів перерахунок не проводять, оскільки їхні виплати вже розраховані з урахуванням актуальних показників заробітної плати. Спеціальні пенсії індексуються за окремими законами, тому загальний механізм на них не поширюється.

Як визначають розмір індексації

Коефіцієнт індексації пенсій щороку встановлює Уряд за спеціальною формулою. При розрахунку враховують:

рівень інфляції за попередній рік;

темпи зростання середньої зарплати в Україні, з якої сплачували страхові внески.

До уваги беруть показники за три календарні роки, що передують року індексації. Отже, для перерахунку у 2026 році використають дані за 2023–2025 роки.

На виплату пенсій у 2026 році для 10,3 млн пенсіонерів з держбюджету планують спрямувати 251,3 млрд грн. Ці кошти надійдуть до Пенсійного фонду і, зокрема, підуть на індексацію.

Якою була індексація у 2025 році

У 2025 році коефіцієнт індексації становив 1,115, що забезпечило середнє зростання пенсій на 9,5%. Мінімальне підвищення становило 100 грн, максимальне — 1 500 грн.

Коефіцієнт індексації на 2026 рік уряд визначить у лютому. Не виключено, що він буде вищим, ніж торік.

