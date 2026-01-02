Скільки грошей держава виділила на соціальні виплати у грудні 2025

У грудні 2025 року держава виділила на самі лише пенсійні виплати близько 57 млрд грн

Зазначається, що станом на 19 грудня профінансовано:

на пенсійні виплати – 56,8 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» – 8,5 млрд грн, через уповноважені банки – 48,3 млрд грн;

на житлові субсидії та пільги – 4,4 млрд грн; на страхові виплати – 2,7 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних – 1,4 млрд грн;

на державні допомоги та інші виплати – 9,6 млрд грн.

У грудні надано 1040,1 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Раніше ми також писали, що з наближенням нового бюджетного циклу в Україні змінюється підхід до контролю та призначення соціальних виплат. Разом із початком нового року запроваджуються оновлені механізми перевірок, які можуть вплинути на окремі категорії пенсіонерів.

Попри те що для більшості отримувачів пенсій передбачена чергова індексація, бюджетні правила на наступний рік містять норми, які допускають коригування виплат у бік зменшення. Важливо уточнити: мова не йде про загальне урізання пенсій, а про перегляд надбавок, доплат і спеціальних виплат для людей із додатковими пільгами або тих, хто після виходу на пенсію офіційно працює.

Законодавство передбачає дві основні групи пенсіонерів, для яких можливе зменшення або тимчасове припинення виплат. Перша — це працюючі пенсіонери, яким під час офіційного працевлаштування не нараховуються окремі доплати. Друга — пенсіонери зі статусом внутрішньо переміщених осіб, щодо яких посилюється контроль за фактичним місцем проживання.

