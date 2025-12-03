Деякі українці отримають по 2000 грн: для чого

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює програма безоплатного медичного обстеження для людей віком від 40 років. Учасники зможуть пройти комплексний скринінг і отримати на це 2 000 грн безготівкової підтримки

На реалізацію програми скринінгів здоров’я в бюджеті передбачили 10 млрд грн.

Як працюватиме програма через Дію

Після того як людині виповниться 40 років, вона отримає сповіщення в застосунку Дія рівно через 30 днів після дня народження. У повідомленні буде запрошення пройти скринінг.

Після підтвердження участі кошти автоматично зарахують на Дія.Картку. Це 2 000 грн, які можна використати виключно для оплати скринінгу в закладах, включених до переліку Національної служби здоров’я України. У програмі можуть брати участь державні, комунальні та приватні клініки.

Далі людина обирає медзаклад і записується на обстеження незалежно від місця проживання чи реєстрації. Скринінг планують проводити за один візит тривалістю 60–90 хвилин. Після завершення послугу оплачують Дія.Карткою безпосередньо в медичному закладі.

Варіант для тих, хто не користується Дією

Для людей без застосунку передбачили альтернативний шлях. Можна оформити пластикову банківську картку, подати заявку через ЦНАП, а орієнтовно за тиждень отримати повідомлення про зарахування коштів і пройти той самий скринінг, що й користувачі Дії.

Що входить до безоплатного чекапу

У МОЗ наголошують, що пакет сформували на основі доказової медицини. Він охоплює:

фізикальне обстеження: вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії, розрахунок індексу маси тіла;

опитування про спосіб життя та скринінг симптомів для визначення ризиків відповідних захворювань;

лабораторні дослідження: ліпідограма, глікований гемоглобін, а також за показаннями електроліти, креатинін сироватковий, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, співвідношення альбумін сечі/креатинін сечі;

оцінка ментального здоров’я: короткий опитувальник для визначення рівня стресу й тривожності;

консультація лікаря з оцінкою ризиків серцево-судинних захворювань, діабету та формуванням персоналізованих рекомендацій.

Після отримання результатів лікар надасть пацієнту індивідуальні поради щодо подальших кроків для збереження або поліпшення здоров’я.

Навіщо запускають програму

У МОЗ пояснюють, що після 40 років суттєво зростає ймовірність розвитку хронічних захворювань. Тому програма орієнтована на раннє виявлення серцево-судинних проблем, цукрового діабету та порушень ментального здоров’я.

Окремий акцент роблять на людях, які рідко звертаються до лікарів, не контролюють тиск чи рівень цукру та можуть не підозрювати про власні ризики.

При цьому національний скринінг не зводиться лише до аналізів. Якщо під час обстеження виявлять відхилення або фактори ризику, людині одразу видадуть направлення до потрібного спеціаліста, а система надалі відстежуватиме проходження цього маршруту.

Також під час скринінгу лікарі зможуть відразу призначати необхідні препарати. Ліки можна буде отримувати безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

