Як отримати соціальну пенсію та скільки треба стажу

04.12.2025 14:50
Ольга Деркач

Соціальна пенсія в Україні передбачена для людей, які вже досягли пенсійного віку, але не накопичили мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком. Тобто це виплата для тих, хто формально «вийшов на пенсійний вік», однак через нестачу стажу не може оформити звичайну пенсію. За яких обставин держава призначає таку допомогу та хто може на неї претендувати?

Фото: freepik.com

Хто може отримувати соціальну пенсію в Україні

Право на соціальну пенсію виникає лише тоді, коли одночасно виконуються три умови. По-перше, людина не має жодних інших державних виплат. По-друге, вона досягла 65-річного віку. По-третє, її страховий стаж становить менше ніж 15 років.

Окрім цього, соціальну допомогу можуть призначати й окремим категоріям, які не підпадають під ці три критерії.

Зокрема, на виплати можуть розраховувати особи з інвалідністю I групи, якщо пенсію їм не призначено. Також право мають діти померлого годувальника у випадку, коли годувальник не мав потрібного страхового стажу. Ще одна група — малозабезпечені громадяни, якщо вони не належать до перелічених вище категорій, але відповідають умовам для отримання допомоги як малозабезпечені.

Який розмір соціальної пенсії у 2025 році

У 2025 році суму соціальної допомоги визначають за формулою: беруть прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (2 361 грн) і віднімають від нього середньомісячний дохід сім’ї, розрахований за попередні шість місяців. Саме отримана різниця й буде розміром виплати.

Цікаве по темі: Деякі українці отримають по 2000 грн: для чого

Водночас діє обмеження: нарахована сума не може перевищувати прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 028 грн.

У Пенсійному фонді України зазначають, що розмір соціальної пенсії можуть переглядати, якщо змінюються доходи сім’ї або її майновий стан. Тобто виплата не є «фіксованою назавжди» і може коригуватися залежно від обставин.

Як оформити соціальну пенсію

Із 1 липня 2025 року питання призначення та виплати соціальної допомоги перейшло до Пенсійного фонду України. Подати документи можна кількома шляхами: звернутися через ЦНАП, подати заяву в сервісному центрі ПФУ або скористатися вебпорталом фонду.

Для оформлення потрібні такі документи: заява; паспорт та ідентифікаційний код; трудова книжка й довідка про страховий стаж; декларація про майновий стан і доходи сім’ї.

Якщо йдеться про недієздатну особу, пакет документів доповнюють рішенням суду та документами, що підтверджують опікунство.

Також варто пам’ятати, що у призначенні можуть відмовити. Зокрема, відмова можлива, якщо заявник уже отримує іншу державну допомогу або має дохід від роботи чи будь-якої діяльності.

