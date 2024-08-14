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PaySpaceMagazine

В яких банках українці зберігають свої гроші — дані НБУ

14.08.2024 13:40
Дарія Шуть
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Українці продовжують нарощувати обсяги депозитних вкладів в банках — за останні місяці сума зросла на кілька десятків мільярдів гривень

В яких банках українці зберігають свої гроші — дані НБУ

Фото: freepik.com

Станом на 1 липня 2024 року в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) налічувалось 68,5 млн вкладів громадян та бізнесу, йдеться в даних Нацбанку України.

Загальна сума депозитів українців у 62 банках ФГВФО сягнула 1,295 трлн грн. Для порівняння: ми писали, що на початок квітня у банках зберігалось 1,228 трлн грн.

Більшість грошей зберігається у національній валюті: 58,3 млн вкладів на 840 млрд грн. В іноземній валюті було 10,2 млн вкладів на суму 455 млрд грн.

Водночас номінально є суттєва різниця відсоткових ставок за вкладами. У червні за новими гривневими депозитами банки пропонували в середньому 10,7% річних, а за валютними депозитами платять лише 1,1% річних. Однак враховуючи зростання курсу долара приблизно на 8% з початку року, фактичної різниці між ставками практично немає.

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В яких банках зберігається найбільше грошей

Лідером серед всіх 62 банків залишається державний ПриватБанк, в якому відкрито 24,2 млн депозитів на 490,8 млрд грн.

За ним слідує також державний Ощадбанк, де зберігається 12,9 млн вкладів на суму 201,4 млрд грн.

Серед іноземних банків лідирують Райффайзен Банк (2,8 млн вкладників, сума – 72,9 млрд грн) та Укрсиббанк (2,2 млн вкладників, сума – 60 млрд грн).

Далі йдуть приватний ПУМБ з 3,1 млн вкладів на 57,3 млрд грн, а також націоналізований Sense Bank (2,8 млн вкладників, сума — 49 млрд грн).

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, у липні обсяг гривневих коштів населення на банківських рахунках дещо знизився, однак вже у серпні ситуація змінилася. Це не вплинуло на фінансову стабільність і ліквідність банківської системи.

Обсяги залишків гривневих коштів фізосіб за перший тиждень серпня не лише повністю відновилися після зниження за липень на 1,2%, а й додатково збільшилися.

Станом на 9 серпня 2024 року ці залишки перевищують:

  • на 0,7% (5,1 млрд грн) — показник на початок липня;
  • на 7% (50 млрд грн) — показник на початок року,
  • на 80,9% (340,1 млрд грн) — показник на початок повномасштабного вторгнення.

Раніше ми писали, що Національний банк України планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку (також p2p, що розшифровується як peer-to-peer або person-to-person) вже до кінця цього тижня. Це потрібно, зокрема, щоб боротися з тіньовими схемами, такими як дропи.

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За матеріалами РБК-Україна

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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