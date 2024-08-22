Що буде з гривневими депозитами до кінця року — Глобус Банк

Чистий прибуток за депозитами у гривні в банках складе щонайменше 3-4% до кінця 2024 року

З вересня по грудень 2024 року інфляційне «навантаження» прогнозується в межах 5-6%. З огляду на розмір поточних депозитних ставок українці можуть не лише вберегти наявні кошти від знецінення, а ще й отримати щонайменше 3-4% чистого прибутку.

У вересні порівняно із серпнем середня дохідність за гривневими вкладами загалом не зазнає істотних змін, заявив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв. Однак на початку осені може тривати «перехідний період» — пристосування громадян до поступового зростання споживчих цін.

Дохідність за вкладами терміном від 3 до 6 місяців складе 10% річних, середні ставки за вкладами від 9 до 12 місяців дадуть дохід у 11-12% річних. Найбільший прибуток можливий на тривалі в часі вклади — від 1 до 2,5 років — в середньому до 12-13% річних.

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Водночас середня дохідність валютних депозитів залишиться сталою: середні ставки за вкладами в доларах не перевищать 1,5% річних, а у євро — 1,3% річних.

“Таким чином, чистий прибуток за найкоротшими гривневими депозитами (від 3 до 6 міс.) майже втричі перевищить дохід від валютних вкладів, що значно посилює зацікавленість громадян саме гривневими вкладами», — підкреслив Замотаєв.

Чи є ризик відтоку грошей з гривневих депозитів

За даними банкіра, станом на середину серпня співвідношення гривневих та валютних вкладів становить 80% проти 20%. Тобто гривневі вклади домінують і навряд чи у найближчі 3-4 місяці це співвідношення суттєво зміниться.

Проте Замотаєв не виключає, що у вересні-жовтні частка гривневих вкладів може дещо скоротитися — на 3-5% порівняно із серпнем. Серед головних причин:

планове завершення термінів вкладів та незначну кількість нових вкладників утвориться від’ємний баланс;

побоювання громадян щодо майбутнього гривні на фоні більш відчутного інфляційного впливу.

Однак масовий перехід клієнтів у валютні вклади малоймовірна.

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Які фактори можуть вплинути на розмір ставок

Серед основних чинників, які можуть вплинути на розмір ставок за гривневими вкладами у вересні, Замотаєв назвав:

Розмір облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, як основного джерела формування дохідності вкладів. При перегляді цих показників зазнають корекції ставки за депозитами. Темпи інфляції. За оптимістичного сценарію, якщо за підсумками 2024 року інфляція буде меншою за озвучені прогнози у 8,5%, то прибуток за гривневими вкладами опосередковано може зрости. Контрольована ситуація на валютному ринку. На кінець року очікується, що курс долара буде на рівні 42,1 грн/$. У вересні допустима і прогнозована девальвація гривні може скласти до 1-1,5%, а курсові коливання можуть відбуватися в коридорі 41-42 грн/$. Економічна ситуація в країні в контексті тривалої війни. Зокрема проблеми з електроенергією, рівень споживчих цін, обсяг цьогорічних врожаїв, затребуваність державних кредитних програм тощо.

«На даний час економічні чинники, що прямо чи опосередковано впливають на діяльність банків і зокрема на розвиток депозитних програм, не є загрозливими», — резюмує банкір.

Нагадаємо, українці продовжують нарощувати обсяги депозитних вкладів в банках — за останні місяці сума зросла на кілька десятків мільярдів гривень. Загальна сума депозитів українців у 62 банках ФГВФО сягнула 1,295 трлн грн.

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