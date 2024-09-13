Українці по-новому проходитимуть ідентифікацію для отримання соцвиплат — Кабмін

Український уряд змінив правила електронної ідентифікації для отримання низки соціальних виплат для імплементації законодавства ЄС

Кабінет міністрів оновив порядок електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у соціальній сфері. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

Нововведення були необхідні, щоб забезпечити укладення угоди між Україною та Євросоюзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та запровадження європейського законодавства у сфері електронної ідентифікації.

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Так, рішенням Кабміну зміни були внесені до правил:

призначення житлових субсидій;

виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках;

призначення і виплати державної допомоги сімʼям з дітьми;

призначення і виплати державної соцдопомоги малозабезпеченим сімʼям;

оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та ряду інших постанов КМУ;

а також до положення про реєстр осіб, які мають право на пільги.

Мельничук зазначив, що відповідний крок врегулює питання проходження електронної ідентифікації та автентифікації, подання документів в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або з використанням засобів електронної ідентифікації.

Нагадаємо, в Україні можуть змінити систему розрахунку пенсій. Вона враховуватиме лише два критерії — кількість відпрацьованих років та щомісячних внесків.

У результаті це конвертуватиметься у певну кількість балів. Вартість одного бала дорівнюватиме 30% від середньої зарплати конкретного року.

Також ми писали, що український уряд готується запровадити зміни в системі пенсійного забезпечення, що дозволить значно підняти виплати для більшості українців. Наразі пенсіонерам в середньому виплачують ледве 30% від зарплати, яку вони отримували. Завдяки нововведенням показник зросте до 60% від зарплати.

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