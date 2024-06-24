Українцям можуть вдвічі підвищити пенсію: що планує Кабмін

Український уряд готується запровадити зміни в системі пенсійного забезпечення, що дозволить значно підняти виплати для більшості українців

Наразі пенсіонерам в середньому виплачують ледве 30% від зарплати, яку вони отримували. Завдяки нововведенням показник зросте до 60% від зарплати, заявила заступниця голови Мінсоцполітики Дар’я Марчак.

Більшість українців сплачують внески лише до солідарного Пенсійного фонду, і завдяки цьому державі вдається забезпечувати виплатами пенсіонерів. Однак здебільшого ці пенсії невисокі. Коефіцієнт заміщення зарплати пенсією (розмір пенсії у відсотках від зарплати) в Україні нині становить близько 30%.

Однак уряд планує крім солідарної запровадити ще й обов’язкову накопичувальну пенсію. Наразі в Україні існує тільки добровільна система пенсійних накопичень, в якій бере участь не так уже й багато громадян — лише 900 тисяч. Замість цього брати участь у системах обов’язкових накопичень будуть усі громадяни України, які працюють.

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Поки що остаточно не вирішено, скільки грошей щомісяця вираховуватимуть із зарплати громадян на їхні особисті накопичувальні рахунки. Саме ці гроші він зможе отримувати на старості як додаток до солідарної пенсії.

При цьому уряд також планує підвищити до 40% коефіцієнт заміщення для солідарної пенсії. Але це буде можливим лише в разі поліпшення демографічної ситуації в Україні та при збільшенні кількості працездатного населення. А коштом накопичувальної пенсії можна буде забезпечити ще 15-20% від зарплати. Таким чином, коефіцієнт заміщення зарплати пенсією вдасться підвищити до 60%, а отже, пенсія зросте вдвічі.

Нагадаємо, виплати пенсіонерів можуть зрости завдяки додатковим надбавкам. Частина цих надбавок нараховується автоматично, однак деякі з них потребують особистого звернення. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми також опублікували інструкцію як українцям розрахувати розмір майбутньої пенсії. Для українців, які хочуть оцінити розмір своєї майбутньої пенсії за віком, працює спеціальний сервіс «Пенсійний калькулятор». Сервіс надає інформацію на базі даних, що містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду України.

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За матеріалами 24tv.ua