Рада ухвалила за основу проєкт Держбюджету: куди підуть гроші

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт Державного бюджету на 2026 рік: пріоритет незмінний — обороноздатність України
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Документ визначає ключові напрями фінансування держави на наступний рік:
- 2,8 трлн грн на сектор безпеки й оборони;
- 467,1 млрд грн на соціальний захист;
- 265,4 млрд грн на освіту;
- 258 млрд грн на охорону здоров’я;
- 50,5 млрд грн на підтримку економіки та бізнесу.
«Державний бюджет-2026 залишається бюджетом воєнного часу. Фінансування Збройних Сил є абсолютним пріоритетом Уряду. Всі власні ресурси – податки, надходження від митниці та внутрішні запозичення спрямовуються на забезпечення потреб сектору безпеки й оборони. Водночас Уряд передбачив значний ресурс на підтримку соціальної та гуманітарної сфер, ветеранську політику, підтримку економіки», – зазначив Сергій Марченко.
Читайте також: З 1 листопада запрацюють нові правила формування QR-кодів для переказів
Також сьогодні Верховна Рада України ухвалила висновки та пропозиції до проєкту Державного бюджету України на 2026 рік, що набули статусу Бюджетних висновків і визначають напрями доопрацювання документа, зокрема:
- розрахунку показників місцевих бюджетів з використанням даних Держстату щодо чисельності громадян;
- опрацювання доручення про поетапне підвищення з 1 січня 2026 року оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників;
- перерозподілу деяких видатків.
Кабінет Міністрів України опрацює бюджетні висновки в проєкті Державного бюджету на 2026 рік та подасть оновлений документ на розгляд Верховної Ради до другого читання.
Нагадаємо, Уряд ухвалив проєкт держбюджету-2026 — 15 вересня, вчасно. 19 вересня Міністр фінансів України Сергій Марченко представив його у парламенті. Робоча група в Комітет ВРУ з питань бюджету опрацювала 3 339 поправок до проєкту бюджету-2026 — це рекорд за останні десятиліття. Загальна вартість пропозицій перевищує 7 трлн грн, тоді як обсяг видатків, передбачений проєктом бюджету, становить 4,8 трлн грн.
Детальніше читайте на сайті Мінфіну.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ планує оновити правила безготівкових переказів в Україні
Користувачі Venmo та PayPal зможуть надсилати перекази один одному
MoneyGram запустив застосунок для переказів на базі стейблкоїнів