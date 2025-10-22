close-btn
Рада ухвалила за основу проєкт Держбюджету: куди підуть гроші

22.10.2025 18:30
Микола Деркач

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт Державного бюджету на 2026 рік: пріоритет незмінний  — обороноздатність України



Фото: mof.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Документ визначає ключові напрями фінансування держави на наступний рік:

  • 2,8 трлн грн на сектор безпеки й оборони;
  • 467,1 млрд грн на соціальний захист;
  • 265,4 млрд грн на освіту;
  • 258 млрд грн на охорону здоров’я;
  • 50,5 млрд грн на підтримку економіки та бізнесу.

«Державний бюджет-2026 залишається бюджетом воєнного часу. Фінансування Збройних Сил є абсолютним пріоритетом Уряду. Всі власні ресурси – податки, надходження від митниці та внутрішні запозичення спрямовуються на забезпечення потреб сектору безпеки й оборони. Водночас Уряд передбачив значний ресурс на підтримку соціальної та гуманітарної сфер, ветеранську політику, підтримку економіки», – зазначив Сергій Марченко.

Читайте також: З 1 листопада запрацюють нові правила формування QR-кодів для переказів

Також сьогодні Верховна Рада України ухвалила висновки та пропозиції до проєкту Державного бюджету України на 2026 рік, що набули статусу Бюджетних висновків і визначають напрями доопрацювання документа, зокрема:

  • розрахунку показників місцевих бюджетів з використанням даних Держстату щодо чисельності громадян;
  • опрацювання доручення про поетапне підвищення з 1 січня 2026 року оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • перерозподілу деяких видатків.

Кабінет Міністрів України опрацює бюджетні висновки в проєкті Державного бюджету на 2026 рік та подасть оновлений документ на розгляд Верховної Ради до другого читання.

Нагадаємо, Уряд ухвалив проєкт держбюджету-2026 — 15 вересня, вчасно. 19 вересня Міністр фінансів України Сергій Марченко представив його у парламенті. Робоча група в Комітет ВРУ з питань бюджету опрацювала 3 339 поправок до проєкту бюджету-2026 — це рекорд за останні десятиліття. Загальна вартість пропозицій перевищує 7 трлн грн, тоді як обсяг видатків, передбачений проєктом бюджету, становить 4,8 трлн грн.

Детальніше читайте на сайті Мінфіну.

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні


