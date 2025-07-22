monobank розширив функцію «Термінал у смартфоні»

monobank запустив можливість прийому оплат на iPhone у межах своєї послуги «Термінал у смартфоні»

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

«Сьогодні починаємо приймати оплати iPhone», — написав Гороховський.

Він додав, що послуга «Термінал у смартфоні» існує вже давно — вона дозволяє бізнесам приймати оплати, не витрачаючи гроші на оренду термінала. Але до цього «Термінал у смартфоні» працював лише на Android.

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«Тож якщо у вас є бізнес і будь-який смартфон — підключайте наш еквайринг і буде магія, — додав Гороховський. — Я під час тестування встановив дружині термінал на ії іPhone і тепер вона кожен ранок списує з мене гроші за сніданок».

Підприємцю достатньо встановити застосунок і ввести суму — клієнт просто прикладає картку або гаджет до смартфона для оплати.

Нагадаємо, що CMO monobank Анатолій Рогальський залишає посаду. Рогальський був частиною команди фактично від старту проєкту у 2017 році, обіймаючи посаду маркетинг-директора з перших місяців запуску. Упродовж п’яти років він формував як бренд, так і тональність комунікації з клієнтами. До приходу в монобанк працював у ПриватБанку як копірайтер, а також у команді ПриватМаркет під керівництвом Дмитра Дубілета.

Раніше ми писали, що у monobank спростили перекази валюти між родичами. Раніше процедура була досить складною, тому нею майже не користувалися. Документи про зв’язки першої лінії (ваші батьки, друга половина або діти) передаються прямо в апці, а по всім іншім родичам родинний зв’язок допомагає встановити підтримка.

Крім того, monobank запустив електронні підписи — monoКЕПи. Зробити ключ можна за лічені хвилини, а підписувати — прямо в застосунку. Послуга доступна для бізнесів, фізичних осіб — підприємців і навіть просто фізичних осіб.

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