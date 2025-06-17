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monobank пропонує кешбек компаніям: подробиці

17.06.2025 13:00
Ольга Деркач
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monobank запускає унікальну програму лояльності для бізнесу: компанії, які виплачують заробітну плату співробітникам на картки банку, отримуватимуть 1% кешбеку від загальної суми виплат

monobank пропонує кешбек компаніям: подробиці

monobank пропонує кешбек компаніям: подробиці Фото: expz.monobank.ua

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram.

За його словами, наразі через monobank зарплату отримують 94 тисячі співробітників у 530 юридичних осіб. Тепер же банк вирішив стимулювати подальше зростання цього напряму фінансовою мотивацією.

«Ми платимо 1% кешбек підприємству від суми заробітної плати, що вони виплатили на наші картки своїм співробітникам. Такого не робив ніхто, ніколи й ніде», — заявив Гороховський.

Він також звернувся до представників бюджетних установ, закликавши «не виплачувати зарплати по-старому», а натомість скористатися новим інструментом і зекономити кошти за рахунок кешбеку.

Цікаве по темі: monobank запустив електронні підписи — monoКЕПи

За словами Гороховського, monobank вже розвинув зарплатний продукт до рівня, за який «не соромно», і готовий демонструвати «клас гри на фортепіано» у конкурентній боротьбі за корпоративних клієнтів.

Нагадаємо, що у monobank зв’явилися зарплатні проєкти, які швидко підключаються та дозволяють людям отримувати заробітну плату на карту monobank. Окрім спрощення отримання зарплати, ви можете безкоштовно знімати її готівкою

Раніше ми писали, що monobank додав авторизацію через Apple ID. Apple ID — це обліковий запис, який забезпечує зручний і безпечний вхід у різні сервіси та застосунки.

Крім того, monobank намагався запустити власний криптопроєкт. Гороховський розповів, що monobank не вдалося досягти згоди з регулятором, через що проєкт довелося відкласти. Ще у 2021 році він повідомляв про завершення інтеграції з криптоплатформою та підготовку до запуску біткоїн-картки. Однак пізніше стало відомо, що Нацбанк України не підтримав цю ініціативу. Попри це, Гороховський не залишив ідею реалізації проєкту та висловив надію, що він усе ж побачить світ.

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Рубрики: MonobankБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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