Картки monobank тепер можна безкоштовно поповнити у відділеннях Укрпошти

Картки monobank тепер можна без комісії поповнити у будь-якому з 4500 відділень Укрпошти

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

«Ми постійно розширюємо мережу поповнення наших карток, і я б не писав про це, але цей проєкт повністю заслуга CEO Укрпошти Ігоря Смілянського, — пише Гороховський. — Команди почали спілкуватися пів року тому. Ми до кінця не вірили, що з держкомпанією можна про щось домовитись. І правильно не вірили. Ті умови, які ми отримали одразу, були схожі на умови ощадкаси 1995 року випуску».

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Але, за словами Гороховського, в це вструтився Смілянський. Він змінив процеси, умови та підхід до партнерства.

«І ось тепер наших котиків можна буде зустріти у відділеннях Укрпошти (сподіваюся їх там не скривдять), — пише співзасновник monobank. — Дякую, Ігорю. Дякуємо Укрпошті за партнерство».

Нагадаємо, що monobank змінив умови Покупки частинами та Розстрочки. Про це повідомив співзасновник monobank Михайло Рогальський. Він наголосив, що раніше було лише 2 опції, як можна було платити за покупку частинами — або чекати автоматичного списанння кожен місяць, або закрити весь залишок одним платежем. Але тепер можна платити будь-яку суму в будь-який час.

Раніше ми писали, що у monobank зʼявилася нова функція. Тепер в monobank можна налаштувати назви пристроїв, з яких витрачаєте гроші через Apple/Google Pay. Також у подробицях транзакції ви бачите, який пристрій зробив цю оплату. Особливо корисно для тих, хто дає доступ до картки ще комусь для спільного користування

Крім того, monobank розширить Expirenza на сферу послуг. Вибір за QR-кодом послуг і подальша оплата може бутизастосована і в інших сферах, наприклад, у СПА або перукарні, просто треба дещо адаптувати під їхню специфіку.

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