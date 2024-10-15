monobank спростив перекази за IBAN: що змінилось

Наразі українцям, зокрема бізнесу, зручніше користуватись платежами за IBAN для переказу значних грошей. І monobank полегшив цей процес

Великі суми краще перекидати за реквізитами, а не за номером карток. Особливо актуально це на тлі рішення НБУ. Нагадаємо, що з 1 жовтня діють піврічні обмеження на перекази з картки на картку для громадян, що не можуть перевищувати 150 тисяч гривень на місяць в межах одного банку.

Тому в необанку monobank вирішили спростити процес переказу коштів за IBAN. Одне з найголовніших — тепер у платежах за IBAN підтягуються контакти користувачів, тому шукати отримувача стало легше.

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Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у себе в Telegram.

Також клієнти monobank можуть додавати в «Обрані» тих, з ким регулярно обмінюється грошима. До речі, аналогічна функція діє і для переказів з картки на картку. Також там відображається, на який банк відправляються кошти.

Щоб нововведення з’явились, необхідно оновити застосунок.

Нагадаємо, нещодавно з’явилось нове розпорядження НБУ щодо небанківських фінансових установ в контексті обмеження p2p-переказів. Зокрема маркетплейси із власними фінкомпаніями (Rozetka Pay), поштові оператори (NovaPay), та платіжні термінали самообслуговування (ПТКС), будуть зобов’язані контролювати операції своїх клієнтів.

Раніше ми писали, що у monobank тепер зʼявилася можливість отримувати стипендії на картки банку. Наразі тільки студенти Національного авіаційного університету (НАУ) отримують виплати на картки monobank.

Також у monobank зʼявилися власні термінали. У терміналу є свій акумулятор та модуль 4G. Тому навіть, якщо в магазині немає світла, термінал продовжить працювати. Оформити заявку на термінал можна лише за 30 хвилин, а отримати його можна на найближче відділення Нової пошти.

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