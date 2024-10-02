close-btn
PaySpaceMagazine

У monobank зʼявилися власні термінали — Рогальський

02.10.2024 11:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

В українського необанку monobank зʼявилися власні безпровідні термінали

У monobank зʼявилися власні термінали — Рогальський

У monobank зʼявилися власні термінали — Рогальський Фото: monobank.ua

Про це повідомив співзасновник monobank Михайло Рогальський у відео в TikTok.

«Він красивий, у нього багато красивих наліпок», — розповів Рогальський.

Також він додав, що у терміналі є гра Тетріс.

«Тому, якщо ви в тихий день прийшли в магазин, а касир не звертає на вас увагу, дайте йому трохи часу, можливо він ставить персональний рекорд», — додав Рогальський.

Він розповів, що у терміналу є свій акумулятор та модуль 4G. Тому навіть, якщо в магазині немає світла, термінал продовжить працювати.

Цікаве по темі: monobank потрапив до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу

Оформити заявку на термінал можна лише за 30 хвилин, а отримати його можна на найближче відділення Нової пошти.

«Дуже просто і сучасно» — підсумував Рогальський.

@rogalskiy_А ви вже прикладали картки до нових монотерміналів?♬ оригінальний звук – Михайло Рогальський

Нагадаємо, що monobank запустив нову функцію для оплати пального на WOG. Тепер користувачі можуть потрусити смартфоном на будь-якій заправці WOG та розплатитись за пальне прямо біля колонки. Для швидкої оплати пального потрібно потрусити телефоном, перебуваючи в застосунку, обрати заправку WOG та підтвердити місцеперебування.

Раніше ми писали, скільки компанія-розробник monobank сплатила податків за перше півріччя 2024. Співзасновник monobank Олег Гороховський розповів, яку суму в держбюджет України сплатила група ІТ-компаній Fintech Band за перше півріччя 2024 року та за 2023 рік.

Крім того, monobank запустив нову функцію для бізнесу. Новий інструмент зможе покращити розвиток українського бізнесу шляхом швидкого фідбеку клієнтів прямо в monobank. Відтепер користувачі необанку monobank можуть залишати в застосунку відгуки та побажання іншим компаніям. Кожен фідбек буде почутий, адже підключені до сервісу бізнеси обіцяють швидко реагувати на всі коментарі.

Також ми писали, що monobank розширив перелік послуг. Тепер отримати дитячу карточку стало набагато простіше. Отримати дитячу карточку можна в будь-яких точках видачі mono, при цьому без попереднього замовлення. У monobank є точки видачу по всій Україні, тому скористатися послугою можна у багатьох населених пунктах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Гороховський розповів, яка послуга monobank так і не стала популярною

monobank запровадив цифрові чеки в застосунку

monobank запустив дружні Банки: як працюють

Рубрики: MonobankБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
monobank запустив нову функцію для оплати пального на WOG 30.09.2024

monobank запустив нову функцію для оплати пального на WOG
Скільки компанія-розробник monobank сплатила податків за перше півріччя 2024 09.08.2024

Скільки компанія-розробник monobank сплатила податків за перше півріччя 2024
Гороховський назвав альтернативу підвищенню податків 06.08.2024

Гороховський назвав альтернативу підвищенню податків
monobank запустив нову функцію для бізнесу: як працює 25.07.2024

monobank запустив нову функцію для бізнесу: як працює
Monobank запустив окремий сервіс для бізнесу: що доступно 22.07.2024

Monobank запустив окремий сервіс для бізнесу: що доступно
monobank потрапив до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу 12.07.2024

monobank потрапив до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу
Вибір редакції
Всі
Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій
ТОП статей 02.10.2024

Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій

 Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
ТОП статей 30.09.2024

Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
Останні новини
Сьогодні  13:00

ПриватБанк та Ощадбанк надаватимуть гранти українським підприємцям: деталі

 Сьогодні  12:20

Robinhood запускає сервіс криптовалютних переказів у Європі

 Сьогодні  11:40

НБУ презентував памʼятну монету на честь Усика

 Сьогодні  11:29

Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій

 Сьогодні  11:00

У monobank зʼявилися власні термінали — Рогальський

 Сьогодні  10:20

Біткоїн впав до $61 000: причини

 Сьогодні  9:40

Укрзалізниця запустила сайт для ветеранів та ветеранок на залізниці

 Всі новини
credit link image