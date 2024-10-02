У monobank зʼявилися власні термінали — Рогальський

В українського необанку monobank зʼявилися власні безпровідні термінали

Про це повідомив співзасновник monobank Михайло Рогальський у відео в TikTok.

«Він красивий, у нього багато красивих наліпок», — розповів Рогальський.

Також він додав, що у терміналі є гра Тетріс.

«Тому, якщо ви в тихий день прийшли в магазин, а касир не звертає на вас увагу, дайте йому трохи часу, можливо він ставить персональний рекорд», — додав Рогальський.

Він розповів, що у терміналу є свій акумулятор та модуль 4G. Тому навіть, якщо в магазині немає світла, термінал продовжить працювати.

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Оформити заявку на термінал можна лише за 30 хвилин, а отримати його можна на найближче відділення Нової пошти.

«Дуже просто і сучасно» — підсумував Рогальський.

Нагадаємо, що monobank запустив нову функцію для оплати пального на WOG. Тепер користувачі можуть потрусити смартфоном на будь-якій заправці WOG та розплатитись за пальне прямо біля колонки. Для швидкої оплати пального потрібно потрусити телефоном, перебуваючи в застосунку, обрати заправку WOG та підтвердити місцеперебування.

Раніше ми писали, скільки компанія-розробник monobank сплатила податків за перше півріччя 2024. Співзасновник monobank Олег Гороховський розповів, яку суму в держбюджет України сплатила група ІТ-компаній Fintech Band за перше півріччя 2024 року та за 2023 рік.

Крім того, monobank запустив нову функцію для бізнесу. Новий інструмент зможе покращити розвиток українського бізнесу шляхом швидкого фідбеку клієнтів прямо в monobank. Відтепер користувачі необанку monobank можуть залишати в застосунку відгуки та побажання іншим компаніям. Кожен фідбек буде почутий, адже підключені до сервісу бізнеси обіцяють швидко реагувати на всі коментарі.

Також ми писали, що monobank розширив перелік послуг. Тепер отримати дитячу карточку стало набагато простіше. Отримати дитячу карточку можна в будь-яких точках видачі mono, при цьому без попереднього замовлення. У monobank є точки видачу по всій Україні, тому скористатися послугою можна у багатьох населених пунктах.

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