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Скільки компанія-розробник monobank сплатила податків за перше півріччя 2024

09.08.2024 19:40
Микола Деркач
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Співзасновник monobank Олег Гороховський розповів, яку суму в держбюджет України сплатила група ІТ-компаній Fintech Band за перше півріччя 2024 року та за 2023 рік

Скільки компанія-розробник monobank сплатила податків за перше півріччя 2024

Скільки компанія-розробник monobank сплатила податків за перше півріччя 2024 Фото: linkedin.com/company/fintech-band, unsplash.com

Згідно з повідомленням Гороховського в Telegram, ТОВ «Фінтех Бенд» сплатило за перші шість місяців цього року 500 млн грн податків, а за минулий рік — 1 млрд грн.

«Ми сплачуємо всі податки та пишаємося цим», — наголосив співзасновник monobank.

Нагадаємо, що нещодавно Олег Гороховський запропонував скоротити програми підтримки великого бізнесу замість того, щоб підвищувати податки для малого і середнього.

«Ми продовжуємо інтенсивні консультації з Кабінетом міністрів з їхньої ініціативи щодо підвищення податків. І, як і раніше, вважаємо це важким рішенням, яке може не дати бажаного ефекту», — зазначив інфлюєнсер.

За його словами, МСБ не можна чіпати, при цьому час покласти край структуруванню великих бізнесів і розпочати боротьбу із зарплатами в конвертах та несплатою ними податків.

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«Заплановане підвищення податкового навантаження на них може принести додатково близько 7,9 млрд гривень — ця сума неспівставна з потребами бюджету, з одного боку, з іншого, вона порівнянна з витратами на програми підтримки бізнесу, які краще скоротити, ніж підвищувати податки «малюкам», — додав Гороховський. — Не платити податки, особливо під час війни, це злочин, як не пояснюй собі причини, виправдовувати це не можна, але акцент слід робити на великий бізнес».

Нагадаємо, що бізнес запропонував Кабміну план замість підвищення податків. Зокрема, низка бізнесменів розкритикували ідею збільшення податкового навантаження та попросили Кабмін переглянути запропоновані нововведення. На їх думку, зараз краще сконцентруватись на детінізації економіки.

До слова, аналогічну пропозицію нещодавно висловила і спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

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Рубрики: MonobankБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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