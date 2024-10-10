Студенти тепер можуть отримувати стипендії на картку monobank

У monobank тепер зʼявилася можливість отримувати стипендії на картки банку

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

Наразі тільки студенти Національного авіаційного університету (НАУ) отримують виплати на картки monobank.

«В НАУ тепер стипендії на mono», — пише Гороховський.

Але він додав, що студенти інших унівеститетів також можуть це зробити.

«Студенти, нагадуємо, що найефективніший спосіб впровадити таке у вас — тегати в коментарях акаунти ректорів та універів», — написав Гороховський.

В НАУ зазначили, що університет — перший ЗВО, який розпочав стратегічну співпрацю з monobank.

«І це тільки початок — в роботі вже кілька проєктів з mono, що зроблять навчання студентів зручнішим, стежте», — написали в НАУ.

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Нагадаємо, що у monobank зʼявилися власні термінали. У терміналу є свій акумулятор та модуль 4G. Тому навіть, якщо в магазині немає світла, термінал продовжить працювати. Оформити заявку на термінал можна лише за 30 хвилин, а отримати його можна на найближче відділення Нової пошти.

Раніше ми писали, що monobank запустив нову функцію для оплати пального на WOG. Для швидкої оплати пального потрібно потрусити телефоном, перебуваючи в застосунку, обрати заправку WOG та підтвердити місцеперебування. Після цього обрати вид пального, номер колонки та необхідну кількість літрів, а в кінці — швидко сплатити, навіть не відходячи від машини.

Крім того, monobank запустив нову функцію для бізнесу. Новий інструмент зможе покращити розвиток українського бізнесу шляхом швидкого фідбеку клієнтів прямо в monobank. Відтепер користувачі необанку monobank можуть залишати в застосунку відгуки та побажання іншим компаніям. Кожен фідбек буде почутий, адже підключені до сервісу бізнесу обіцяють швидко реагувати на всі коментарі.

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