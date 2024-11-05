У monobank зʼявилася нова функція

Популярний український банк monobank запровадив нову функцію

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

«Тепер в monobank можна налаштувати назви пристроїв, з яких витрачаєте гроші через Apple/Google Pay, — написав Гороховський. — Також у подробицях транзакції ви бачите, який пристрій зробив цю оплату. Особливо корисно для тих, хто дає доступ до картки ще комусь для спільного користування».

Apple Pay та Google Pay – це сучасні платіжні системи, які дозволяють розраховуватися за товари та послуги, просто піднісши смартфон до платіжного термінала. Завдяки цим технологіям значно зменшилася потреба у використанні готівки та пластикових карток. Тепер більше немає необхідності носити з собою банківські, подарункові, дисконтні та інші картки, оскільки все це доступно в електронному форматі.

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Нагадаємо, що monobank розширить Expirenza на сферу послуг. Олег Гороховський повідомив, що застосунок Expirenza, який дозволяє ознайомитися з меню та здійснити оплату в закладах харчування через QR-код, можливо масштабують на весь сектор послуг.

Раніше ми писали, що monobank додав у застосунок eSIM всіх українських операторів. Відтепер у застосунку monobank можна під’єднати eSIM всіх українських операторів: Київстар, Vodafone та lifecell. За словами Гороховського, з моменту запуску функції eSIM українці під’єднали 323 500 номерів через monobank. Новий номер або тариф можна під’єднати у застосунку в розділі «Ще».

Крім того, 21 жовтня у застосунку monobank з’явився маркетплейс під назвою market by mono.

«Тепер у нас у застосунку, якщо ви перейшли на новий дизайн, з’явилося місце, де ви можете купити гаджети, розумну техніку та ще багато чого від різних продавців, — розповів Михайло Рогальський у відео в TikTok. — Будь-який товар тут можна придбати в «покупку частинами», мінімум на 3 платежі. Зараз у нас є тематичні підбірки та пошук, за допомогою якого ви зможете знайти саме те, що вам потрібно».

За його словами, також із замовленнями з маркету працює служба турботи (підтримки) monobank, якщо щось піде не так, вони допоможуть і вирішать проблеми.

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