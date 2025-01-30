close-btn
PaySpaceMagazine

monobank додав авторизацію через Apple ID

30.01.2025 10:20
Микола Деркач
Читати росiйською

monobank постійно вдосконалює свої сервіси, і тепер користувачі можуть авторизуватися через Apple ID без введення номера телефону

monobank додав авторизацію через Apple ID

monobank додав авторизацію через Apple ID Фото: t.me/OGoMono, freepik.com

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram:

«Сьогодні у нас додалася авторизація через Apple ID (потрібна остання версія застосунку). Тепер ви можете зв’язати свій акаунт mono з акаунтом Apple і потім логінитися без введення телефону. Зробити це можна або при вході в акаунт, або у налаштуваннях Монобанку. Зручно ж!».

Apple ID — це обліковий запис, який забезпечує зручний і безпечний вхід у різні сервіси та застосунки.

Також нагадаємо, що нещодавно у застосунку monobank з’явився калькулятор. Тепер будь-які фінансові розрахунки можна провести у меню переказу .

«Але за спробу поділити на нуль будемо блокувати рахунки!», — написав Олег Гороховський.

Цікаве по темі: Картки monobank тепер можна безкоштовно поповнити у відділеннях Укрпошти

Раніше ми писали, що у monobank з’явилася можливість налаштувати назви пристроїв, з яких користувачі витрачають гроші через Apple/Google Pay.

«У подробицях транзакції ви бачите, який пристрій зробив цю оплату. Особливо корисно для тих, хто дає доступ до картки ще комусь для спільного користування», — написав у листопаді співзасновник monobank.

Apple Pay та Google Pay — це сучасні платіжні системи, які дозволяють розраховуватися за товари та послуги, просто піднісши смартфон до платіжного термінала. Завдяки цим технологіям значно зменшилася потреба у використанні готівки та пластикових карток. Тепер більше немає необхідності носити з собою банківські, подарункові, дисконтні та інші картки, оскільки все це доступно в електронному форматі.

Восени monobank також додав у застосунок eSIM всіх українських операторів: Київстар, Vodafone та lifecell. Новий номер або тариф можна під’єднати у застосунку в розділі «Ще».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

monobank намагався запустити власний криптопроєкт — Гороховський

У Європі запрацював перший аналог Apple Pay для iPhone

monobank розширить Expirenza на сферу послуг — Гороховський

Рубрики: MonobankБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
В Україні запустили Дія.Картку: в яких банках доступна 17.12.2024

В Україні запустили Дія.Картку: в яких банках доступна
monobank намагався запустити власний криптопроєкт — Гороховський 11.12.2024

monobank намагався запустити власний криптопроєкт — Гороховський
Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank 05.12.2024

Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank
Що українці купували частинами через monobank у Чорну п'ятницю — Гороховський 03.12.2024

Що українці купували частинами через monobank у Чорну п'ятницю — Гороховський
Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank 15.11.2024

Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank
Картки monobank тепер можна безкоштовно поповнити у відділеннях Укрпошти 13.11.2024

Картки monobank тепер можна безкоштовно поповнити у відділеннях Укрпошти
Вибір редакції
Всі
Як вигідно взяти небанківський споживчий кредит у 2025
ТОП статей 29.01.2025

Як вигідно взяти небанківський споживчий кредит у 2025

 Доходи криптозлочинців у 2024 та головні зміни на ринку: огляд звітів Chainalysis та TRM Labs
ТОП статей 22.01.2025

Доходи криптозлочинців у 2024 та головні зміни на ринку: огляд звітів Chainalysis та TRM Labs
Останні новини
Сьогодні  14:22

5 пресейлів до $0,1, які можуть перетворити $500 на $50 000 цього року

 Сьогодні  13:31

Google Chromebook — ідеальне рішення для навчання та роботи

 Сьогодні  13:00

Укрпошта оголосила про партнерство з Поштою Англії

 Сьогодні  11:45

XRP можуть включити до криптовалютного резерву США

 Сьогодні  10:20

monobank додав авторизацію через Apple ID

 29.01.2025  20:20

Компанія Трампа Trump Media запустить власний фінтех-бренд

 29.01.2025  19:10

Найстаріша фондова біржа України зберегла свою ліцензію

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber