monobank додав авторизацію через Apple ID

monobank постійно вдосконалює свої сервіси, і тепер користувачі можуть авторизуватися через Apple ID без введення номера телефону

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram:

«Сьогодні у нас додалася авторизація через Apple ID (потрібна остання версія застосунку). Тепер ви можете зв’язати свій акаунт mono з акаунтом Apple і потім логінитися без введення телефону. Зробити це можна або при вході в акаунт, або у налаштуваннях Монобанку. Зручно ж!».

Apple ID — це обліковий запис, який забезпечує зручний і безпечний вхід у різні сервіси та застосунки.

Також нагадаємо, що нещодавно у застосунку monobank з’явився калькулятор. Тепер будь-які фінансові розрахунки можна провести у меню переказу .

«Але за спробу поділити на нуль будемо блокувати рахунки!», — написав Олег Гороховський.

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Раніше ми писали, що у monobank з’явилася можливість налаштувати назви пристроїв, з яких користувачі витрачають гроші через Apple/Google Pay.

«У подробицях транзакції ви бачите, який пристрій зробив цю оплату. Особливо корисно для тих, хто дає доступ до картки ще комусь для спільного користування», — написав у листопаді співзасновник monobank.

Apple Pay та Google Pay — це сучасні платіжні системи, які дозволяють розраховуватися за товари та послуги, просто піднісши смартфон до платіжного термінала. Завдяки цим технологіям значно зменшилася потреба у використанні готівки та пластикових карток. Тепер більше немає необхідності носити з собою банківські, подарункові, дисконтні та інші картки, оскільки все це доступно в електронному форматі.

Восени monobank також додав у застосунок eSIM всіх українських операторів: Київстар, Vodafone та lifecell. Новий номер або тариф можна під’єднати у застосунку в розділі «Ще».

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