У Європі запрацював перший аналог Apple Pay для iPhone

Норвезька компанія Vipps запустила першого у світі конкурента Apple Pay, що дозволяє користувачам оплачувати покупки в магазинах за допомогою iPhone

Раніше цього року Apple уклала угоду з Європейською комісією про відкриття технології чіпів NFC, яка дозволяє користувачам iPhone здійснювати безконтактні платежі стороннім постачальникам. Зіткнувшись з подібним регуляторним тиском у США, технологічний гігант пообіцяв надати доступ до цієї технології розробникам у багатьох інших країнах.

Тепер норвезька Vipps, що займається мобільними платежами за підтримки банків, оголосила, що стала першою компанією у світі, яка запропонувала конкурентну опцію Apple Pay на iPhone — «tap with Vipps».

«Ми роками боролися за можливість конкурувати на рівних з Apple, і це майже сюрреалістичне відчуття — нарешті запустити наше власне рішення. Тепер це буде дуже захоплююча битва між найбільшим світовим брендом і Vipps», — заявив Руне Гарборг, генеральний директор Vipps MobilePay.

Читайте також: На iPhone можуть зʼявитися кілька нових кнопок

Vipps працював над новим сервісом разом з дебетовою мережею BankAxept та постачальником Thales. Він наразі доступний клієнтам SpareBank 1, DNB та понад 40 місцевих банків. Надалі планується додати більше фінустанов.

Завдяки «tap with Vipps» норвежці можуть використовувати один застосунок, щоб надсилати гроші друзям, платити в магазинах, платити в Інтернеті, платити організаціям та асоціаціям, здійснювати платежі, надсилати грошові запити, приєднуватися до клієнтських клубів, збирати гроші для приватних цілей та надсилати грошові подарунки.

Гарборг висловив впевненість, що користувачам Vipps вигідно мати справу лише з одним платіжним застосунком і мати можливість використовувати його у ситуаціях, де вони зазвичай користуються пластиковою карткою.

Нагадаємо, на початку червня компанія Apple представила свою версію штучного інтелекту, що отримала назву Apple Intelligence, але судячи з попиту ШІ не вразив споживачів. Попередні звіти показують, що загальний попит на iPhone 16 залишається приглушеним порівняно з попередніми запусками.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як з роками змінювалася вартість iPhone у біткоїнах

ChatGPT з’явиться в iPhone

Microsoft запускає Windows для iPhone, Mac і Android

За матеріалами Finextra