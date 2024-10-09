Нейромережа від Apple розчарувала користувачів

На початку червня компанія Apple представила свою версію штучного інтелекту, що отримала назву Apple Intelligence, але судячи з попиту ШІ не вразив споживачів

Попередні звіти показують, що загальний попит на iPhone 16 залишається приглушеним порівняно з попередніми запусками, тоді як смартфони конкурентів, як від Samsung, так і від китайських виробників, забирають більшу частину продажів на ключових ринках Азії.

Однак деякі аналітики вважають, що новий iPhone 16 і, ймовірно, вдосконалений iPhone 17 стануть рушійною силою суперциклу оновлення, який збільшить продажі телефонів і прискорить впровадження технологій Apple Intelligence.

Аналітик Jefferies Едісон Лі, який на цьому тижні почав висвітлювати діяльність Apple, не є одним з них. Він каже, що короткострокові очікування щодо продажів iPhone «занадто високі і відсутність суттєвих нових функцій і обмежені можливості ШІ означають, що високі ринкові очікування (зростання на 5%-10%) навряд чи будуть виправдані».

Лі знизив рейтинг Jefferies для Apple до «тримати» з «купувати» і встановив цінову мету в $212,92, посилаючись на високу оцінку акцій, яка в 33 рази перевищує прибуток, і тривалі терміни для впровадження ШІ.

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«Нам подобається Apple Intelligence в довгостроковій перспективі, оскільки Apple є єдиним інтегрованим програмно-апаратним гравцем, який може використовувати власні дані, щоб пропонувати недорогі, персоналізовані послуги ШІ, — сказав Лі. — Однак апаратне забезпечення смартфонів потребує доопрацювання, перш ніж воно стане здатним до серйозного впровадження ШІ, ймовірно, до 2026/27 року».

Тим не менш, Лі стверджує, що Apple має довгострокову перевагу в плані розвитку технологій і зниження витрат над своїми конкурентами на базі Android, особливо з огляду на партнерство з виробником мікросхем Taiwan Semiconductor (TSM), і вважає, що iPhone 17 наступного року в кінцевому підсумку сприятиме більш значному зростанню продажів.

«Ми вважаємо, що технології смартфонів зі штучним інтелектом, швидше за все, з’являться через 2-3 роки через обмеження у високошвидкісній пам’яті та передових технологіях упаковки, — сказав він. — Але тонка модель Apple (17 Air) у 2025 році може привернути більший попит на оновлення».

Apple планує відзвітувати про результати четвертого кварталу 31 жовтня, і, за попередніми оцінками, прибуток компанії складе близько $1,60 на акцію при виручці в $94,4 млрд.

Нагадаємо, що ЄС може вчергове оштрафувати Apple. Європейський Союз попередив корпорацію Apple про необхідність відкрити свої охоронювані операційні системи iPhone і iPad для суперницьких технологій. Інакше компанія ризикує отримати значні штрафи згідно з основними цифровими антимонопольними правилами ЄС.

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