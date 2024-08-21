Apple Podcasts тепер має вебверсію

Компанія Apple оголосила, що її вебверсія Apple Podcasts тепер доступна у всіх основних веббраузерах (Chrome, Edge, Firefox і Safari) у понад 170 країнах світу

Новий спеціальний вебзастосунок має на меті полегшити доступ до подкастів для всіх, хто має веббраузер на будь-якому пристрої. Вебпрослуховування було доступне вже деякий час, але для того, щоб прослухати епізод, користувачам доводилося шукати шоу в пошуковій системі та переходити на сторінку попереднього перегляду Apple Podcasts.

Тепер Apple Podcasts отримав новий інтерфейс, що дозволяє користувачам отримати доступ до функцій, які раніше були доступні лише в застосунку. Серед них — перегляд мільйонів шоу, доступ до таких розділів, як «Бібліотека» та «Топ-чарти», придбання преміум-підписки на подкасти та багато іншого.

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Слухачі можуть синхронізувати свої облікові записи Apple, щоб мати змогу ставити подкаст на паузу і зберігати хід відтворення, щоб слухати його пізніше, а також бачити подкасти, за якими вони стежать, і підписки. Користувачі без облікового запису Apple також можуть користуватися вебверсією, але лише переглядати та слухати.

Apple Podcasts об’єднує різні стартапи та платформи з вебплеєрами подкастів, такими як Castbox, Podbay, Podcast App і Podurama, а також гігантами музичного стрімінгу YouTube Music, Amazon Music і Spotify.

Додаток, ймовірно, буде добре сприйнятий шанувальниками подкастів, які вважають за краще не встановлювати ще один додаток, але все ще хочуть мати доступ до певних функцій. Для подкастерів Apple Podcasts дозволяє їм ділитися посиланнями на епізоди, шоу та канали, таким чином охоплюючи ширшу глобальну аудиторію.

Нагадаємо, що Apple відкриє доступ до NFC розробникам у низці країн. З виходом iOS 18.1 розробники в деяких країнах зможуть запроваджувати безконтактні транзакції NFC у своїх власних програмах на iPhone, окремо від Apple Pay та Apple Wallet.

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За матеріалами: TechCrunch.