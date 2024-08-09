Apple може стягувати до $20 за доступ до свого ШІ — аналітики

Компанія Apple може стягувати з користувачів до $20 за використання передових функцій штучного інтелекту (ШІ) Apple Intelligence

Гігант планує розгорнути Apple Intelligence, свою майбутню систему штучного інтелекту, на деяких своїх пристроях пізніше цього року.

Коли Apple анонсувала свою систему штучного інтелекту в червні, компанія пообіцяла вдосконалений голосовий помічник Siri, а також функції, що включають можливість автоматичного створення електронних листів і зображень. Хоча ці функції будуть впроваджуватися повільно, Apple може стягувати плату за підписку на більш просунуті програми, вважають аналітики.

Ніл Шах, партнер Counterpoint Research, сказав, що інвестиції в ШІ є дорогими, і Apple захоче перекласти ці витрати на користувачів.

«Для Apple більш вигідно перекласти витрати на користувачів за допомогою моделі підписки Apple One», — сказав Шах.

Apple One коштує $19,95 на місяць і надає користувачам доступ до різних сервісів Apple, включаючи Apple Music. Шах сказав, що Apple може стягувати від $10 до $20 за Apple Intelligence, потенційно як частину Apple One, для преміум-функцій ШІ.

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У третьому кварталі сервісний підрозділ Apple приніс $24,2 млрд, що робить його унікальним, оскільки багатьом іншим компаніям не вдалося монетизувати програмне забезпечення.

«Apple — одна з небагатьох компаній-виробників пристроїв, яка успішно монетизувала послуги з доданою вартістю, які вона пропонує, — сказав Бен Вуд, керівник відділу досліджень CCS Insight. — Як наслідок, вона створила прецедент для своїх користувачів, що вони повинні платити за преміум-послуги. Виходячи з цього, не можна виключати, що Apple може вирішити стягувати плату за більш просунуті функції в рамках своєї пропозиції Apple Intelligence».

Вуд додав, що Apple Intelligence може дати американському гіганту можливість запустити пакетну підписку на різні сервіси за єдиною ціною.

Для технологічних компаній не є чимось незвичайним те, що вони беруть плату за свої пропозиції в галузі ШІ. Наприклад, OpenAI бере передплату за більш просунуті функції ChatGPT, а Microsoft стягує плату за свій інструмент AI Copilot.

Нагадаємо, що Apple Intelligence не відразу з’явиться в iOS 18. Майбутні функції ШІ від техногіганта Apple з’являться пізніше, ніж очікувалося. У вересні офіційно вийде нове оновлення програмного забезпечення для iPhone та iPad. Спочатку планувалось, що функції Apple Intelligence стануть доступні одночасно з виходом ПЗ. Однак плани змінились, компанія витратить більше часу для усунення помилок.

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За матеріалами: CNBC.