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Apple може стягувати до $20 за доступ до свого ШІ — аналітики

09.08.2024 13:40
Ольга Деркач
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Компанія Apple може стягувати з користувачів до $20 за використання передових функцій штучного інтелекту (ШІ) Apple Intelligence

Apple може стягувати до $20 за доступ до свого ШІ — аналітика

Apple може стягувати до $20 за доступ до свого ШІ — аналітики Фото: pngwing.com, Apple

Гігант планує розгорнути Apple Intelligence, свою майбутню систему штучного інтелекту, на деяких своїх пристроях пізніше цього року.

Коли Apple анонсувала свою систему штучного інтелекту в червні, компанія пообіцяла вдосконалений голосовий помічник Siri, а також функції, що включають можливість автоматичного створення електронних листів і зображень. Хоча ці функції будуть впроваджуватися повільно, Apple може стягувати плату за підписку на більш просунуті програми, вважають аналітики.

Ніл Шах, партнер Counterpoint Research, сказав, що інвестиції в ШІ є дорогими, і Apple захоче перекласти ці витрати на користувачів.

«Для Apple більш вигідно перекласти витрати на користувачів за допомогою моделі підписки Apple One», — сказав Шах.

Apple One коштує $19,95 на місяць і надає користувачам доступ до різних сервісів Apple, включаючи Apple Music. Шах сказав, що Apple може стягувати від $10 до $20 за Apple Intelligence, потенційно як частину Apple One, для преміум-функцій ШІ.

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У третьому кварталі сервісний підрозділ Apple приніс $24,2 млрд, що робить його унікальним, оскільки багатьом іншим компаніям не вдалося монетизувати програмне забезпечення.

«Apple — одна з небагатьох компаній-виробників пристроїв, яка успішно монетизувала послуги з доданою вартістю, які вона пропонує, — сказав Бен Вуд, керівник відділу досліджень CCS Insight. — Як наслідок, вона створила прецедент для своїх користувачів, що вони повинні платити за преміум-послуги. Виходячи з цього, не можна виключати, що Apple може вирішити стягувати плату за більш просунуті функції в рамках своєї пропозиції Apple Intelligence».

Вуд додав, що Apple Intelligence може дати американському гіганту можливість запустити пакетну підписку на різні сервіси за єдиною ціною.

Для технологічних компаній не є чимось незвичайним те, що вони беруть плату за свої пропозиції в галузі ШІ. Наприклад, OpenAI бере передплату за більш просунуті функції ChatGPT, а Microsoft стягує плату за свій інструмент AI Copilot.

Нагадаємо, що Apple Intelligence не відразу з’явиться в iOS 18. Майбутні функції ШІ від техногіганта Apple з’являться пізніше, ніж очікувалося. У вересні офіційно вийде нове оновлення програмного забезпечення для iPhone та iPad. Спочатку планувалось, що функції Apple Intelligence стануть доступні одночасно з виходом ПЗ. Однак плани змінились, компанія витратить більше часу для усунення помилок.

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Рубрики: AppleГрошіСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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