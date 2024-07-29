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Apple Intelligence не відразу з’явиться в iOS 18: причина

29.07.2024 18:00
Дарія Шуть
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Розгортання функцій Apple Intelligence — штучного інтелекту від Apple — не буде напряму пов’язано з термінами випуску майбутнього оновлення програмного забезпечення

Apple Intelligence, iOS 18

Фото: wikipedia.org, freepik.com

Майбутні функції ШІ від техногіганта Apple з’являться пізніше, ніж очікувалося. У вересні офіційно вийде нове оновлення програмного забезпечення для iPhone та iPad. Спочатку планувалось, що функції Apple Intelligence стануть доступні одночасно з виходом ПЗ. Однак плани змінились, компанія витратить більше часу для усунення помилок.

Так, почати розгортання Apple Intelligence для клієнтів у рамках оновлень ПЗ, які плануються до жовтня. Це означає, що ШІ-функції з’являться через кілька тижнів після початкових випусків iOS 18 і iPadOS 18, запланованих на вересень.

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Водночас виробник iPhone планує зробити Apple Intelligence доступним для розробників ПЗ для тестування вже цього тижня через бета-версії iOS 18.1 і iPadOS 18.1. Стратегія є нетиповою, оскільки компанія зазвичай не випускає попередній перегляд наступних оновлень приблизно до того часу, коли початкова версія нового покоління ПЗ буде випущена публічно.

Однак для безперебійного запуску свого ШІ для споживачів Apple потребує підтримки розробників, щоб усунути проблеми та протестувати функції в ширшому масштабі. Занепокоєння щодо стабільності функцій Apple Intelligence частково змусило компанію розділити функції з початкового запуску iOS 18 і iPadOS 18.

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І навіть коли Apple Intelligence почне розгортатись на iOS 18.1 і iPadOS 18.1, у ньому будуть відсутні деякі функції. Це стосується і деяких з найбільш значущих змін у Siri. Компанія планує розгорнути свій повний набір функцій Apple Intelligence за допомогою кількох оновлень iOS 18 до кінця 2024 року та протягом першої половини 2025 року.

Варто зазначити, що не всі пристрої, які підтримують iOS 18, зможуть скористатися новими функціями. Для цього потрібен пристрій з процесором A17 Pro або чипом серії M. Це означає, що всі нещодавні моделі iPhone, окрім iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, не будуть сумісні з Apple Intelligence.

Нагадаємо, для мешканців Європейського Союзу будуть тимчасово недоступні інструменти штучного інтелекту (ШІ) від Apple через вимоги місцевого законодавства. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Рубрики: AppleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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