На пристроях Apple з’явиться нова функція для відновлення файлів

Операційна система iOS 18 від Apple, яка була представлена на Всесвітній конференції розробників (WWDC) 2024, отримала велике оновлення, яке дозволяє користувачам відновлювати свої втрачені або пошкоджені фотографії/відео

Перша бета-версія iOS 18 наразі доступна учасникам Програми для розробників Apple, а широке розповсюдження оновлення очікується у вересні.

Як повідомляє 9To5Mac, технологічний гігант додав новий альбом «Відновлені» до свого додатку «Фото», який показуватиме будь-які раніше втрачені або пошкоджені фотографії та відео на пристрої.

Нова функція співіснує з поточним альбомом «Нещодавно видалені». Вона буде доступна на iOS 18, iPadOS 18 та macOS Sequoia.

Зазначається, що новий альбом «Відновлені» з’явиться лише в тому випадку, якщо на вашому пристрої є втрачені або пошкоджені файли, в іншому випадку користувачі не побачать цю опцію.

Щоб скористатися функцією потрібно зробити наступні кроки:

відкрити програму «Фотографії» на своєму пристрої Apple;

прокрутити вниз і натиснути «Утиліти;

обрати «Відновлені» і підтвердити дію за допомогою Touch ID або Face ID;

клікнути на будь-яку фотографію або відео та вибрати «Видалити назавжди» або «Відновити до бібліотеки».

Очікується, що ця функція ідентифікує та класифікує фотографії та відео на пристрої користувача, якщо вони не відображаються у програмі «Фотографії». Це можуть бути матеріали з пошкодженою базою даних або ті, які не були збережені у фототеці під час зйомки.

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У компанії пояснили, що новинка відрізняється від поточної опції «Нещодавно видалені», яка зберігає медіа в окремій папці протягом 30 днів, серед іншого, тим, що користувач отримує більше контролю над файлами та має можливість відновити фото та відео, які б раніше були втраченими (з будь-якої причини).

Публічна бета-версія iOS 18 представляє безліч нових функцій для користувачів iPhone. Серед них — можливість кастомізації домашнього екрану, новий Центр управління, обмін повідомленнями RCS та оновлений додаток «Фотографії». Бета-версія iPadOS 18 має подібні оновлення, зокрема, вбудований застосунок «Калькулятор». Очікується, що iOS 18 буде запущена разом з довгоочікуваною серією iPhone 16.

Раніше ми також писали, що iOS 18 з’явиться нова функція безпеки, яка дозволить користувачам блокувати окремі застосунки за допомогою Face ID (вбудовані програми iPhone, такі як Пошта, Повідомлення, Нотатки, Телефон, Фотографії, Safari, Налаштування та інші). Наразі точно не відомо, чи працюватиме ця функція зі сторонніми застосунками з App Store.

Нагадаємо, що Apple відклала запуск ШІ-функцій в iOS 18 в ЄС. Це пов’язано з вимогами місцевого законодавства.

«Ми стурбовані тим, що вимоги до сумісності DMA можуть змусити нас поставити під загрозу цілісність наших продуктів у спосіб, який загрожує конфіденційності користувачів і безпеці даних», — йдеться в заяві Apple.

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