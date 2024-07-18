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Британський банк створив застосунок для Apple Vision Pro

18.07.2024 19:30
Дарія Шуть
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Великий британський банк NatWest представив свій застосунок для гарнітури Apple Vision Pro. Він дозволить клієнтам отримувати доступ до банківських операцій за допомогою просторової технології

Британський банк створив застосунок для Apple Vision Pro

Фото: apple.com, freepik.com

За допомогою нового застосунку клієнти-фізособи NatWest і його дочірніх брендів Royal Bank of Scotland і Ulster Bank зможуть переглядати баланси, здійснювати перекази та керувати витратами через гарнітуру від Apple.

Apple Vision Pro вартістю близько $4500 вперше надійшов у продаж у Великій Британії на початку цього місяця. Гарнітура пропонує вже понад 1000 програм, спеціально створених для пристрою.

Зокрема, користувачі можуть взаємодіяти з додатками, дивлячись на них, торкаючись пальцями для вибору, змахуючи зап’ястком для прокручування або використовуючи віртуальну клавіатуру чи диктування для введення тексту.

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Банк запевнив, що вніс зміни в систему безпеки, щоб забезпечити безпеку клієнтів під час здійснення банківських операцій на новому пристрої.

NatWest – один із перших банків у світі, що представив застосунок для нової операційної системи від Apple VisionOS. Банк заявив, що використовуватиме інформацію про використання програми на новому пристрої, щоб покращити дизайн своїх продуктів і цифрових послуг.

У 2024 році банківський застосунок NatWest нараховує 10 мільйонів користувачів.

Нагадаємо, українці створили застосунок для управління фінансами. WiseWallet працює на базі штучного інтелекту (ШІ) та буде повністю безплатним для українців.

У WiseWallet представлені чотири типи транзакцій: витрати, прибутки, перекази та повернення. Транзакції «повернення» лінкуватимуться до оригінальних витрат і корегуватимуть загальну суму витрат.

Також ми писали, що популярний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від OpenAI тепер доступний для всіх користувачів macOS. Користувачі можуть швидко викликати ChatGPT за допомогою комбінації клавіш Option+Space після встановлення нового додатку ChatGPT.

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За матеріалами Yahoo Finance

Рубрики: AppleFinTechБанкиСвітНовиниТехнології
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