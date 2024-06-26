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Застосунок ChatGPT для MacOS тепер доступний для всіх користувачів

26.06.2024 12:20
Ольга Деркач
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Популярний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від OpenAI тепер доступний для всіх користувачів macOS

Застосунок ChatGPT для MacOS тепер доступний для всіх користувачів

Застосунок ChatGPT для MacOS тепер доступний для всіх користувачів Фото: freepik.com, flaticon.com

Вперше додаток був анонсований напередодні конференції Apple WWDC 2024 у червні, де компанії спільно оголосили про інтеграцію чат-бота OpenAI з операційними системами Apple для iPhone, iPad і Mac.

Користувачі macOS  можуть швидко викликати ChatGPT за допомогою комбінації клавіш Option+Space після встановлення нового додатку ChatGPT.

Це робить доступ до чат-бота зі штучним інтелектом звичним для користувачів macOS, які регулярно використовують інші комбінації клавіш, такі як Command+Space, щоб викликати пошуковий рядок для доступу до Spotlight Search. Але замість більш традиційного пошуку вони отримають доступ до ширшого світу знань, натиснувши лише одну кнопку. Після запуску ChatGPT з’являється у вигляді інтерфейсу чату, накладеного поверх екрану.

Запуск програми OpenAI для macOS був трохи затьмарений під час початкового анонсу, оскільки вона з’явилася разом з GPT-4o, флагманською моделлю генеративного ШІ, яка обіцяє більш просунутий інтелект, в тому числі здатність обробляти не тільки текст і мову, але й відео.

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У тому ж прес-релізі було анонсовано десктопний застосунок ChatGPT, як новий додаток як для безкоштовних, так і для платних користувачів. Компанія тоді зазначила, що його можна буде викликати за допомогою простої комбінації клавіш, а користувачі також зможуть робити і обговорювати скріншоти безпосередньо в додатку. Користувачі також можуть завантажувати файли та інші фотографії через додаток для macOS, а також розмовляти з ChatGPT зі свого робочого столу і шукати свої минулі розмови.

Додаток повільно розгортався для користувачів Mac, починаючи з передплатників Plus, але сьогодні компанія оголосила в пості на X, що тепер він доступний для всіх.

Це не єдина інтеграція OpenAI з пристроями Apple. На WWDC компанії оголосили про більш широку угоду, в рамках якої клієнти Apple також отримають доступ до ChatGPT зі своїх iPhone і iPad, в тому числі через Siri і в інших областях, в яких може допомогти ШІ, наприклад, в Writing Tools. Ці інтеграції також базуються на GPT-4o і стануть доступними для користувачів Apple пізніше цього року з виходом нових операційних систем Apple.

Нагадаємо, що створено розумні окуляри зі вбудованим ChatGPT. За допомогою слова «Lucyd» користувачі можуть ставити запитання ChatGPT та чути відповіді через вбудовані в окуляри динаміки, а також користуватись ще низкою функцій.

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За матеріалами: Tech Crunch.

Рубрики: СвітНовиниШтучний інтелект
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