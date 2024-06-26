Застосунок ChatGPT для MacOS тепер доступний для всіх користувачів

Популярний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від OpenAI тепер доступний для всіх користувачів macOS

Вперше додаток був анонсований напередодні конференції Apple WWDC 2024 у червні, де компанії спільно оголосили про інтеграцію чат-бота OpenAI з операційними системами Apple для iPhone, iPad і Mac.

Користувачі macOS можуть швидко викликати ChatGPT за допомогою комбінації клавіш Option+Space після встановлення нового додатку ChatGPT.

Це робить доступ до чат-бота зі штучним інтелектом звичним для користувачів macOS, які регулярно використовують інші комбінації клавіш, такі як Command+Space, щоб викликати пошуковий рядок для доступу до Spotlight Search. Але замість більш традиційного пошуку вони отримають доступ до ширшого світу знань, натиснувши лише одну кнопку. Після запуску ChatGPT з’являється у вигляді інтерфейсу чату, накладеного поверх екрану.

Запуск програми OpenAI для macOS був трохи затьмарений під час початкового анонсу, оскільки вона з’явилася разом з GPT-4o, флагманською моделлю генеративного ШІ, яка обіцяє більш просунутий інтелект, в тому числі здатність обробляти не тільки текст і мову, але й відео.

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У тому ж прес-релізі було анонсовано десктопний застосунок ChatGPT, як новий додаток як для безкоштовних, так і для платних користувачів. Компанія тоді зазначила, що його можна буде викликати за допомогою простої комбінації клавіш, а користувачі також зможуть робити і обговорювати скріншоти безпосередньо в додатку. Користувачі також можуть завантажувати файли та інші фотографії через додаток для macOS, а також розмовляти з ChatGPT зі свого робочого столу і шукати свої минулі розмови.

Додаток повільно розгортався для користувачів Mac, починаючи з передплатників Plus, але сьогодні компанія оголосила в пості на X, що тепер він доступний для всіх.

Це не єдина інтеграція OpenAI з пристроями Apple. На WWDC компанії оголосили про більш широку угоду, в рамках якої клієнти Apple також отримають доступ до ChatGPT зі своїх iPhone і iPad, в тому числі через Siri і в інших областях, в яких може допомогти ШІ, наприклад, в Writing Tools. Ці інтеграції також базуються на GPT-4o і стануть доступними для користувачів Apple пізніше цього року з виходом нових операційних систем Apple.

Нагадаємо, що створено розумні окуляри зі вбудованим ChatGPT. За допомогою слова «Lucyd» користувачі можуть ставити запитання ChatGPT та чути відповіді через вбудовані в окуляри динаміки, а також користуватись ще низкою функцій.

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За матеріалами: Tech Crunch.