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Акції Apple можуть обвалитися: прогноз

29.07.2024 21:00
Микола Деркач
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Деякі аналітики прогнозують обвал акцій Apple (NASDAQ: AAPL), пов’язуючи це з відкладенням випуску Apple Intelligence

Акції Apple можуть обвалитися: прогноз

Акції Apple можуть обвалитися: прогноз Фото: freepik.com

Як йдеться в аналітичному матеріалі Finbold, Apple може втратити більшу частину свого прибутку на фондовому ринку, отриманого після травневого звіту про прибутки та партнерство з OpenAI, оскільки, за повідомленнями від 28 липня, компанія відкладає випуск «Apple Intelligence» з вересня на жовтень.

«Крім того, хоча затримка виправдовується необхідністю подальшого доопрацювання та вдосконалення функцій штучного інтелекту, користувачі можуть виявитися дещо розчарованими, навіть коли інтеграція нарешті завершиться, оскільки, як стверджується, їм спочатку не вистачатиме деяких функцій», — йдеться в матеріалі.

Чому Apple Intelligence може призвести до падіння акцій AAPL?

Хоча затримки, пов’язані з доопрацюванням програмного забезпечення та усуненням залишкових проблем, часто вітаються користувачами, інвестори можуть виявитися менш терплячими до Apple, оскільки великий техногігант вже затримав впровадження ШІ і в 2024 році вже відмінив великий довгостроковий проект — електромобіль (EV).

Tesla Motors (NASDAQ: TSLA), інша компанія, яка нещодавно активізувала свою діяльність у сфері ШІ (зокрема, це тести автономного водіння та обіцянка самокерованого таксі), також зазнала різкого падіння на ринку акцій після того, як відклала свою подію «Robotaxi» з серпня на жовтень.

Виробник електромобілів через відтермінування та слабший, ніж очікувалося, звіт про поставки значно впав зі своїх липневих максимумів понад $263 до ціни на момент публікації у $217,96.

Тим не менш, оскільки падіння акцій TSLA було спричинене низкою подій, пов’язаних з автономним таксі та кількістю поставлених автомобілів, вирішальний момент для Apple може настати лише 1 серпня з публікацією наступного звіту про прибутки, який може або пом’якшити, або підсилити розчарування, пов’язане з ШІ.

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Оголошення про партнерство Apple з OpenAI — творцями ChatGPT — для впровадження ШІ в свої майбутні операційні системи допомогло акціям техногіганта значно піднятися після кількох місяців слабкої динаміки.

Після переважно стабільної торгівлі протягом першого кварталу 2024 року акції AAPL зросли зі $169,30 1 травня — дня останнього звіту про прибутки — до $193,12 10 липня — дня оголошення про партнерство з OpenAI, а потім злетіли вище $216 протягом лише одного тижня завдяки новинам.

Комбінація сильного звіту про прибутки та Apple Intelligence допомогла акціям технологічної компанії знову відповідати очікуванням, які були у неї протягом багатьох років, і попри деякі незначні корекції, вони продовжували зростати в наступні тижні, досягнувши поточної ціни в $217,96.

Apple

Apple Фото: google.com/finance

Раніше ми писали, що Apple стала першою компанією з ринковою капіталізацією $3,5 трлн.

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Рубрики: AppleАналітикаГрошіІнвестиціїСвітНовиниБізнес
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