Apple запустила вебверсію конкурента Google Maps

Компанія Apple оголосила про запуск публічної бета-версії сервісу Apple Maps

Тепер користувачі можуть отримати доступ до нього безпосередньо з браузера. Запуск ставить Apple Maps у пряму конкуренцію з Google Maps, які вже давно доступні в інтернеті.

«Тепер користувачі можуть отримувати маршрути для проїзду та прогулянок; знаходити чудові місця та корисну інформацію, включаючи фотографії, години роботи, рейтинги та відгуки; здійснювати такі дії, як замовлення їжі безпосередньо з картки закладу на Картах. Додаткові функції, включаючи Look Around, будуть доступні в найближчі місяці», — заявили в Apple

Карти в інтернеті доступні англійською мовою і сумісні з браузерами Safari і Chrome на комп’ютерах Mac і iPad, а також Chrome і Edge на комп’ютерах з операційною системою Windows. У майбутньому Apple планує додати підтримку інших мов, браузерів та платформ.

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Apple Maps в інтернеті працює так само, як і в мобільному додатку. Ви можете отримувати вказівки щодо проїзду та пішохідних маршрутів, замовляти їжу з карти закладів, переглядати кураторські путівники та огляди, а також багато іншого.

Apple зазначає, що розробники можуть посилатися на Карти в інтернеті, дозволяючи своїм користувачам отримувати маршрути руху, переглядати детальну інформацію про місце та багато іншого.

Запуск веб-версії Apple Maps відбувся через 12 років після того, як Apple запустила сервіс на iPhone. Розширюючи доступ до Apple Maps, компанія прагне охопити більше користувачів і потіснити Google Maps, який до цього часу був основним місцем для розміщення карт в інтернеті.

Нагадаємо, що Apple стала першою компанією з ринковою капіталізацією $3,5 трлн. 9 липня акції Apple досягли найвищої ціни за всю історію. Ціна акцій Apple завершила день на позначці майже $229, що збільшило ринкову капіталізацію технологічного гіганта до трохи більше $3,5 трлн — найвищого значення, якого будь-коли досягала будь-яка компанія.

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За матеріалами: Tech Crunch, Apple.