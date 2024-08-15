Apple відкриє доступ до NFC розробникам у низці країн: умови

Незабаром Apple дозволить стороннім розробникам пропонувати NFC-транзакції у своїх застосунках за допомогою Secure Element

З виходом iOS 18.1 розробники в деяких країнах зможуть запроваджувати безконтактні транзакції NFC у своїх власних програмах на iPhone, окремо від Apple Pay та Apple Wallet. Для цього вони будуть використовувати нові API NFC і SE (Secure Element) — сертифікований чіп, призначений для безпечного зберігання конфіденційної інформації на пристрої.

Безконтактні транзакції в застосунках матимуть широкий спектр застосування: платежі в магазинах, ключі від автомобілів, студентські квитки, ключі від дому або готелю, картки лояльності та винагороди, а також квитки на події з державними ідентифікаторами.

«Оскільки безпека та конфіденційність користувачів є надзвичайно важливими для Apple, це нове рішення було розроблено, щоб надати розробникам безпечний спосіб пропонувати безконтактні транзакції NFC із їхніх програм для iOS», — зазначають в Apple.

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Так, користувачі зможуть встановлювати стандартний застосунок для безконтактних платежів на свій смак, який буде доступний при подвійному натисканні бокової кнопки iPhone.

Однак для користування NFC-технологіями розробникам доведеться укласти комерційну угоду з Apple, надіслати запит на отримання доступу до NFC і SE та сплатити відповідні збори. В такий спосіб компанія хоче підвищити безпеку щодо користування відповідними API.

Нововведення буде доступним для розробників в Австралії, Бразилії, Канаді, Японії, Новій Зеландії, Великій Британії та США в майбутній початковій версії iOS 18.1, а також у додаткових місцях.

Нагадаємо, Європейський Союз (ЄС) прийняв запропоновані заходи від Apple задля врегулювання тривалого антимонопольного розслідування.

Американський технологічний гігант, як поступка вимогам ЄС, дозволить розробникам використовувати технологію tap-and-go або бездротового звʼязку ближньої дії (NFC) для використання Apple Pay і Apple Wallet як «простого, безпечного і приватного способу оплати, а також для пред’явлення пропусків».

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Джерело: Apple