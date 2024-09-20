close-btn
PaySpaceMagazine

ЄС може вчергове оштрафувати Apple: за що

20.09.2024 13:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Євросоюз хоче змусити Apple дотримуватись місцевих правил і надіслав попередження щодо відкриття операційної системи смартфонів компанії

ЄС може вчергове оштрафувати Apple: за що

Фото: freepik.com

Європейський Союз попередив корпорацію Apple про необхідність відкрити свої охоронювані операційні системи iPhone і iPad для суперницьких технологій. Інакше компанія ризикує отримати значні штрафи згідно з основними цифровими антимонопольними правилами ЄС.

Відповідно до Закону про цифрові ринки ЄС, Apple повинна дотримуватись нових законів щодо повної функціональності ОС з іншими технологіями. Брюссельський орган влади дав компанії 6 місяців, щоб виконати вимоги, щоб не зіткнутися з загрозою майбутніх санкцій.

Читайте також: Apple випустила стабільну версію iOS 18: які функції доступні

Попри те, що наразі це не є офіційним розслідуванням, ЄС має на меті змусити Apple переробити свої послуги, щоб надати іншим компаніям доступ до операційних систем iPhone та iPad.

«Сьогодні ми вперше використовуємо процедуру специфікацій в рамках DMA, щоб направити Apple на ефективне дотримання своїх зобов’язань щодо інтероперабельності», — сказала керівниця антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер.

Однією з цілей DMA є забезпечення того, щоб інші розробники могли отримати доступ до ключових функцій Apple, таких як голосові команди Siri та платіжний чіп.

Вас може зацікавити: Apple патентує «розумну» каблучку: які функції вона матиме

Своєю чергою в Apple заявили, що створили можливості для розробників вимагати додаткової сумісності з ОС iPhone та iPad, захищаючи при цьому безпеку користувачів. Компанія додала, що підрив засобів захисту, вбудованих у її системи, з часом поставить під загрозу європейських споживачів.

Пізніше ЄС може вирішити розпочати офіційне розслідування, якщо Apple не виконає вимоги DMA. Це в кінцевому підсумку може призвести до великих штрафів у розмірі до 10% від світового річного обсягу продажів. Паралельно вже ведеться розслідування щодо правил App Store для розробників, що також може призвести до значних штрафів.

Нагадаємо, Apple програла судовий спір щодо ірландського податкового рахунку на суму €13 млрд ($14,4 млрд), а Google — щодо штрафу у розмірі €2,4 млрд за зловживання монопольним становищем.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Apple Podcasts тепер має вебверсію

Apple запустила вебверсію конкурента Google Maps

На пристроях Apple з’явиться нова функція для відновлення файлів

За матеріалами Bloomberg

Рубрики: AppleЄвросоюзСвітНовиниТехнології
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Apple випустила стабільну версію iOS 18: які функції доступні 17.09.2024

Apple випустила стабільну версію iOS 18: які функції доступні
Як з роками змінювалася вартість iPhone у біткоїнах 14.09.2024

Як з роками змінювалася вартість iPhone у біткоїнах
Apple та Google програли багатомільярдні судові справи з ЄС 11.09.2024

Apple та Google програли багатомільярдні судові справи з ЄС
Apple та Nvidia планують інвестувати в OpenAI: деталі 31.08.2024

Apple та Nvidia планують інвестувати в OpenAI: деталі
Apple незабаром презентує нові гаджети: коли почнуться продажі 26.08.2024

Apple незабаром презентує нові гаджети: коли почнуться продажі
Apple патентує «розумну» каблучку: які функції вона матиме 23.08.2024

Apple патентує «розумну» каблучку: які функції вона матиме
Вибір редакції
Всі
Наша приватність під загрозою? Чому шпигунська програма Pegasus небезпечна для всього світу
ТОП статей 20.09.2024

Наша приватність під загрозою? Чому шпигунська програма Pegasus небезпечна для всього світу

 Бюджет України на 2025 рік: основні напрями витрат і стратегічні зміни
ТОП статей 19.09.2024

Бюджет України на 2025 рік: основні напрями витрат і стратегічні зміни
Останні новини
Сьогодні  18:20

Роберт Кійосакі попереджає про «тотальну змову» між Волл-стріт та ФРС

 Сьогодні  17:40

АМКУ оштрафував мережу АЗК KLO на 5,2 млн грн: причина

 Сьогодні  17:00

Скільки заробила Укрзалізниця торік — Опендатабот

 Сьогодні  16:20

500 українських підприємців отримають допомогу від Etsy

 Сьогодні  15:40

Українським чиновникам та військовим заборонили користуватись Telegram

 Сьогодні  15:33

Наша приватність під загрозою? Чому шпигунська програма Pegasus небезпечна для всього світу

 Сьогодні  15:00

Україна посіла 5 місце за рівнем розвитку цифрових державних послуг

 Всі новини
credit link image