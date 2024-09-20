ЄС може вчергове оштрафувати Apple: за що

Євросоюз хоче змусити Apple дотримуватись місцевих правил і надіслав попередження щодо відкриття операційної системи смартфонів компанії

Європейський Союз попередив корпорацію Apple про необхідність відкрити свої охоронювані операційні системи iPhone і iPad для суперницьких технологій. Інакше компанія ризикує отримати значні штрафи згідно з основними цифровими антимонопольними правилами ЄС.

Відповідно до Закону про цифрові ринки ЄС, Apple повинна дотримуватись нових законів щодо повної функціональності ОС з іншими технологіями. Брюссельський орган влади дав компанії 6 місяців, щоб виконати вимоги, щоб не зіткнутися з загрозою майбутніх санкцій.

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Попри те, що наразі це не є офіційним розслідуванням, ЄС має на меті змусити Apple переробити свої послуги, щоб надати іншим компаніям доступ до операційних систем iPhone та iPad.

«Сьогодні ми вперше використовуємо процедуру специфікацій в рамках DMA, щоб направити Apple на ефективне дотримання своїх зобов’язань щодо інтероперабельності», — сказала керівниця антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер.

Однією з цілей DMA є забезпечення того, щоб інші розробники могли отримати доступ до ключових функцій Apple, таких як голосові команди Siri та платіжний чіп.

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Своєю чергою в Apple заявили, що створили можливості для розробників вимагати додаткової сумісності з ОС iPhone та iPad, захищаючи при цьому безпеку користувачів. Компанія додала, що підрив засобів захисту, вбудованих у її системи, з часом поставить під загрозу європейських споживачів.

Пізніше ЄС може вирішити розпочати офіційне розслідування, якщо Apple не виконає вимоги DMA. Це в кінцевому підсумку може призвести до великих штрафів у розмірі до 10% від світового річного обсягу продажів. Паралельно вже ведеться розслідування щодо правил App Store для розробників, що також може призвести до значних штрафів.

Нагадаємо, Apple програла судовий спір щодо ірландського податкового рахунку на суму €13 млрд ($14,4 млрд), а Google — щодо штрафу у розмірі €2,4 млрд за зловживання монопольним становищем.

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