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Apple патентує «розумну» каблучку: які функції вона матиме

23.08.2024 13:00
Дарія Шуть
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Вже було подано чимало заявок на патенти Apple Ring, деякі з них були задоволені, і остання — одна з найбільших

Apple Ring

Фото: youtube.com

Корпорація Apple вже тривалий час розробляє технологію власної «розумної» каблучки. Серед іншого, в попередніх поданих компанією патентах було описано такі застосування:

  • Моніторинг здоров’я та активності.
  • Пристрій введення для гарнітур у стилі Vision Pro або окулярів Apple.
  • Пристрій введення для продуктів Apple загалом.

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Останній патент, поданий на початку цього року та опублікований напередодні, описує все це та багато іншого. Зокрема пристрій може містити схему зв’язку ближнього радіуса дії для емуляції міток на основі біометричних даних та/або для реєстрації дій, пов’язаних зі здоров’ям, таких як приймання ліків.

Інерційний вимірювальний блок у каблучці може виявляти вказівні та інші жести для керування обладнанням. Дані про рух з одного пристрою можуть бути використані для визначення напрямку погляду на інший, щоб спрямовувати на нього вхідний сигнал.

Карта розташування різних пристроїв, якими можна керувати за допомогою кільця, може бути створена за допомогою комбінації вказівного введення, голосового введення, введення погляду та/або сенсорного введення.

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Примітно, що до описаної функції додано підтримку Siri. Так, «мікрофон може виявляти голосовий ввід та інші звуки, які можуть бути використані для визначення контексту, в якому працює пристрій».

Головне питання, як Apple може вмістити динамік у кільце, враховуючи всі інші технології. Але компанія припускає, що може запропонувати кілька видів каблучок. Тому, наприклад, пристрій із мікрофоном і динаміком може відрізнятися від пристрою з датчиками здоров’я.

Нагадаємо, з’явились нові подробиці нової моделі від Apple — iPhone 17 Slim, який дебютує наступного року. Новий смартфон зосереджуватиметься на формі, а не на функціональності, при цьому компанія йде на значні компроміси, щоб досягти «надтонкого» дизайну.

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Рубрики: AppleСвітНовиниТехнології
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