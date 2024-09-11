Apple та Google програли багатомільярдні судові справи з ЄС

Apple програла судовий спір щодо ірландського податкового рахунку на суму €13 млрд ($14,4 млрд), а Google — щодо штрафу у розмірі €2,4 млрд за зловживання монопольним становищем

Суд Європейського Союзу (ЄС) у Люксембурзі підтримав рішення 2016 року про те, що Ірландія порушила закон про державну допомогу, надавши Apple несправедливу перевагу.

Ще однією перемогою керівника антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер стало те, що той самий суд постановив, що Google незаконно використовував своє домінуюче становище в пошуковій системі для надання більш високого рейтингу власним продуктам.

Вестагер, яка за кілька тижнів покине Європейську комісію в Брюсселі після двох термінів, зробила Apple і Alphabet головними цілями після того, як вона обійняла цю посаду в 2014 році. Рішення щодо Apple стало найбільшим у її десятирічній кампанії за податкову справедливість, яка також націлена на такі компанії, як Amazon та Fiat. Вестагер стверджує, що вибіркові податкові пільги для великих компаній є незаконною державною допомогою, яка заборонена в ЄС.

«Важливо показати європейським платникам податків, що час від часу податкова справедливість може бути відновлена», — сказала Вестагер.

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Раніше генеральний директор Apple Тім Кук назвав «повним політичним лайном» рішення ЄС 2016 року зобов’язати компанію сплатити €13 млрд несплачених податків.

«Ми розчаровані цим рішенням, оскільки раніше суд загальної юрисдикції розглянув факти і анулював цю справу», — заявив представник Apple.

Представник Google заявив, що компанія «розчарована» рішенням суду щодо апеляції і що пропозиція 2017 року усунути занепокоєння ЄС допомогла отримати більше кліків для інших торгових сервісів.

Увага ЄС до Google проклала шлях до глобальної перевірки – від США до Великої Британії. ЄС не просто націлився на домінування компанії в пошуку. Її справа про покупки стала першим раундом у трійці штрафів, які призвели до покарань на загальну суму понад €8 млрд. Антимонопольні органи ЄС сподіваються, що поведінка Кремнієвої долини буде остаточно виправлена завдяки новому закону про цифрові ринки.

«Справа про покупки була символічною, оскільки вона продемонструвала, що навіть найпотужніші технологічні компанії можуть бути притягнуті до відповідальності, — сказала Вестагер. — Ніхто не стоїть над законом».

Нагадаємо, що Євросоюз оштрафував Apple на $1,9 млрд за перешкоджання чесній конкуренції. В свою чергу Apple оскаржує штраф. Виробник iPhone подав позов до Генерального суду ЄС у Люксембурзі з вимогою скасувати рішення.

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За матеріалами: Bloomberg.